Divers Economie

02/03/2019

Accélération de la croissance

de la masse monétaire en janvier 2019



Le rythme de progression de l’agrégat monétaire M3 s’est accéléré, en glissement annuel, de 4,1% en décembre 2018 à 4,5% en janvier 2019, pour s’établir à 1.305,9 MMDH, indique Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution reflète essentiellement l’accroissement de 5,1% après 3,4% des comptes à terme, de la circulation fiduciaire de 7,5% après 6,7% ainsi qu’une variation positive de 0,2% des titres d’OPCVM monétaires après une baisse de 6,8%, explique BAM dans une note sur ses indicateurs clés des statistiques monétaires janvier 2019.

En revanche, la croissance des dépôts à vue auprès des banques a ralenti de 4,9 à 3,3% et celle des placements à vue est restée stable à 3,5%, relève la même source.

Par contrepartie, les réserves internationales nettes ont accusé un repli de 5% après 4,1% et le crédit bancaire au secteur non financier s’est accru de 3,3% après 3,1%, fait savoir BAM, notant que le rythme de progression des créances nettes sur l’Administration centrale a décéléré de 21,3 à 17,4%.

En glissement mensuel, l’agrégat M3 a enregistré en janvier une baisse de 1,1% en raison d’un repli de 1% du crédit bancaire au secteur non financier et de 1,3% des réserves internationales nettes, ajoute BAM, faisant observer que les créances nettes sur l’Administration centrale sont restées quasiment au même niveau du mois précédent.



Ryanair lance une nouvelle ligne

entre Agadir et Milan-Bergame



La compagnie aérienne à bas prix, Ryanair, a annoncé récemment le lancement d’une nouvelle ligne reliant Agadir à Milan Bergame (Italie) opérant avec un service de deux vols par semaine à partir d’octobre 2019, dans le cadre du programme de Ryanair au Maroc pour l’hiver 2019, qui sera lancé prochainement. Dans un communiqué, la compagnie souligne que les clients et les visiteurs marocains peuvent désormais réserver leurs vacances jusqu’en mars 2020, tout en bénéficiant de tarifs encore plus bas et des améliorations apportées au service à la clientèle de Ryanair en 2019.

Le programme complet de Ryanair pour l’hiver 2019 au Maroc sera dévoilé prochainement, précise le communiqué, notant que pour célébrer cette nouvelle ligne vers Milan Bergame, Ryanair a lancé une vente de sièges avec des tarifs à partir de 217 DH seulement, pour voyager en octobre. “Nous sommes heureux de lancer cette nouvelle ligne entre Agadir et Milan Bergame, débutant en octobre, qui opérera deux fois par semaine, dans le cadre de notre programme d’hiver 2019. Les clients marocains peuvent désormais réserver leurs vols vers Milan Bergame jusqu’en mars 2020, alors que notre programme complet sera prochainement dévoilé », a déclaré Yann Delomez de Ryanair, cité par le communiqué.