Divers Economie

20/02/2019

Mutandis enregistre une hausse

de 40% de son résultat net



Le résultat net courant de Mutandis, groupe industriel et commercial spécialisé dans les biens de consommation des ménages, a atteint 78 millions de dirhams (MDH) en 2018, en hausse de 40% par rapport à 2017.

L'excédent brut d'exploitation s'est élevé à 188 MDH, en progression de 14%, signant ainsi sa sixième année consécutive en hausse, indique Mutandis dans un communiqué, expliquant cette progression par l'amélioration de la marge sur coût variable, et ce malgré la hausse des prix de certains intrants et par la bonne maîtrise des coûts fixes.

Mutandis a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires en hausse de 8% à environ 1,37 milliard de dirhams (MMDH), suite à la bonne progression de toutes les gammes de produits, (+6% pour les détergents, +7% pour les produits de la mer, +9% pour les bouteilles alimentaires et +27% pour les jus de fruits), fait savoir la même source.



Agadir franchit le cap de 5 millions de nuitées touristiques



La ville d'Agadir a franchi la barre de cinq millions de nuitées touristiques durant l’année 2018, selon les statistiques du Conseil régional du tourisme (CRT) d’Agadir Souss-Massa.

Les nuitées ont progressé de 12,10% l’année dernière passant à 5.237.488 contre 4.672.201 en 2017, précise la même source.

L’analyse du cumul des arrivées enregistrées durant l’année 2018 montre que les touristes français ont réalisé le plus grand nombre de nuitées, soit 1.055.580 nuitées contre 858.785 une année auparavant, en progression de 22,9%.

Les touristes en provenance des différentes villes et régions du Royaume (nationaux) arrivent en deuxième rang en totalisant 1.055.199 nuitées contre 1.012.848 en 2017 (+4,18%).

Les Allemands se placent en troisième position avec 949.022 nuitées, soit une hausse de 3,10% par rapport à l’année 2017 qui avait enregistré 920.459 nuitées.

Quant au classement des nuitées par unité d’hébergement touristique en 2018, le CRT fait savoir que les villages touristiques viennent en tête avec 1.572.211 nuitées suivies des hôtels 4 étoiles (1.194.546 nuitées) et des hôtels classés 5 étoiles (1.023.598 nuitées).

Par ailleurs, le taux d’occupation moyen dans les hôtels classés d’Agadir durant l’année écoulée a atteint 54,17%, en évolution de 4,67% en comparaison avec 2017, ajoute encore le CRT.