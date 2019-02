Divers Economie

La DTFE lance une opération d'échange de bons du Trésor



La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Economie et des Finances, a procédé vendredi dernier à une opération d'échange de bons du Trésor (BDT) d'un montant de près de 7,5 milliards de dirhams (MMDH).

Le règlement de cette opération, qui vise à lisser l'échéancier de la dette intérieure à travers la réduction des pics de remboursement, est prévu pour jeudi prochain, fait savoir la DTFE dans un communiqué. Les BDT de 2 ans, dont les dates d'échéance sont fixées pour le 18 mars et le 17 juin prochains, ont été rachetés à des taux respectifs de 2,5% et 2,4% et les bons à maturité de 15 ans à un taux de 5,8%, précise la même source.

S'agissant des lignes de remplacement, elles concernent les BDT de 5 ans, 15 ans et 20 ans avec des taux de 2,85%, 3,7% et 3,95%, conclut le communiqué.



Casablanca Finance City et Abu Dhabi Global Market

s'allient pour développer les services financiers



Casablanca Finance City (CFC) et Abu Dhabi Global Market (ADGM), centre financier international, ont signé lundi à Abu Dhabi un mémorandum d'entente visant à développer les services financiers au Maroc et aux Emirats arabes unis.

Le texte du mémorandum a été signé par le directeur général de CFC, Said Ibrahimi et le directeur général de l'Autorité d’enregistrement de l’ADGM, Dhaher Bin Dhaher Al Mheiri.

Il vise à renforcer le partenariat entre les deux parties à travers le lancement d'initiatives communes, la facilitation de l'échange du savoir-faire et le développement des services financiers, de sorte à accélérer la croissance dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

Le mémorandum d'entente offre ainsi une plateforme pour l'échange des informations et des bonnes pratiques en matière de financement vert et de technologies financières.

Dans une déclaration à cette occasion, M. Ibrahimi a souligné l'importance de l'accord signé qui contribuera amplement au renforcement liens de coopération entre les Emirats arabes unis, le Maroc et l'Afrique. De son côté, le responsable émirati a indiqué que "nous aspirons à oeuvrer de concert avec la Place financière casablancaise pour renforcer le partage des connaissances et réaliser le développement durable des deux marchés financiers".

"En plus de nos efforts pour le développement des relations maroco-émiraties, nous allons plancher sur l'appui au financement vert et le développement de technologies financières novatrices", a-t-il ajouté.