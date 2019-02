Divers Economie

13/02/2019

Partenariat pour les ODD et la digitalisation entre

le HCP et l’Office statistique du Danemark



Le Haut commissariat au plan a reçu, du 6 au 8 février 2019, une délégation de haut niveau de l’Office statistique danois, suite à la demande formulée par ce dernier au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale marocain, pour développer un partenariat dans le domaine de la statistique entre les deux institutions.

Dans ce cadre, Ahmed Lahlimi Alami, haut commissaire au plan, a reçu, le 6 février 2019, Nikolaj Harris, ambassadeur du Danemark au Royaume du Maroc, accompagné de la délégation danoise qui a mis en exergue la notable réputation dont jouit le HCP aussi bien aux niveaux national qu’international.

Les deux parties ont évoqué les grandes lignes de ce partenariat et ont abordé des sujets d’intérêt commun, en particulier le processus de digitalisation des lignes de production et de diffusion des données statistiques, dans lequel le HCP s’est profondément engagé, la mesure, le suivi et l’évaluation des Objectifs de développement durable à l’horizon 2030, ainsi que l’importance des statistiques pour le développement et la promotion des petites et moyennes entreprises.

Au terme de cette rencontre, le HCP et l’Office statistique danois se sont réjouis de l’opportunité de développer ce partenariat et ont exprimé leur fort engagement à le rendre fructueux et durable.



La BP lance la nouvelle génération

de son application mobile, Pocket Bank



La Banque populaire a annoncé, lundi, le lancement de la nouvelle génération de son application Mobile Banking “Pocket Bank”.

Cette nouvelle application s’inscrit dans le cadre de la stratégie digitale du Groupe, qui vise à donner à la proximité, une dimension toute nouvelle, indique la BP dans un communiqué.

Selon la même source, cette nouvelle version, trilingue (arabe, français et anglais) et répondant aux standards ergonomiques les plus avancés, offre une expérience client “inédite”, aussi bien pour les services bancaires que para-bancaires.

Elle comporte des “innovations majeures” et propose à ses usagers une “expérience réinventée au travers de fonctionnalités ingénieuses alliant agilité et praticité”.

L’application permet notamment une aide personnalisée et offre des services intuitifs inspirés de l’univers des smartphones (authentification par empreinte digitale ou par reconnaissance faciale, géolocalisation, fonction de partage, …) ainsi qu’une vue à 360° personnalisable reprenant en synthèse les comptes du client, ses cartes bancaires, son portefeuille titres, ses crédits, ses contrats de bancassurance.