Divers Economie

09/02/2019

Le Trésor place 4,2 MMDH

d'excédents de trésorerie



La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances, a lancé jeudi une opération de placement des excédents de trésorerie d'un montant de 4,2 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement avec prise en pension sur une journée, souscrit au taux moyen pondéré de 2,25%, indique la DTFE dans un communiqué.



Salon Med App Tech à Tanger



La Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCISTTA) organise, en juillet prochain à Tanger, la première édition du Salon "Med App Tech" dédié aux services numériques. Le salon vise à créer un espace de vulgarisation de l'usage des technologies de l’information au service du développement de la région, à travers des colloques et des ateliers sur les solutions technologiques, des réunions B2B et des débats sur les tendances en matière de développement et d’innovation dans ce domaine. L’événement sera l’occasion pour les décideurs publics et privés et les acteurs du développement dans la région de rechercher des solutions numériques et des applications pratiques facilitant les transactions et les procédures et de discuter des opportunités d'affaires entre les acteurs du secteur, dans l'objectif de lancer des partenariats et des projets conjoints, selon une note de présentation de la CCISTTA.