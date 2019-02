Divers Economie

06/02/2019

Bons de Trésor à court et moyen termes



Le Trésor procédera ce mardi à l’émission par adjudication de bons de Trésor à court et moyen termes, a annoncé la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE) relevant du ministère de l’Économie et des Finances.

Il s’agit de bons d’une maturité de 13 et 52 semaines ainsi que de 2 ans, indique la DTFE dans un communiqué. Les bons à 52 semaines et 2 ans seront cédés aux taux respectifs de 2,45% et 2,6%, précise la même source, ajoutant que le règlement des bons souscrits interviendra le 11 février.



Les besoins prévisionnels du Trésor



Les besoins prévisionnels du Trésor au titre du mois de février 2019 varient entre 8 et 8,5 milliards de dirhams (MMDH), a annoncé mardi la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.

Le recours au marché des adjudications des valeurs du Trésor au titre du mois de février 2019 portera sur un montant se situant entre 8 et 8,5 MMDH, a indiqué la DTFE dans un communiqué. Les besoins prévisionnels du Trésor pour le mois de janvier 2019 portaient sur un montant se situant entre 10 et 10,5 MMDH.