Divers Economie

31/01/2019

Trésor

La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances, a lancé mardi une opération de placement des excédents de trésorerie d'un montant de 5,2 milliards de dirhams (MMDH). Il s'agit d'un placement avec prise en pension sur une journée souscrit au taux moyen pondéré de 2,52%, indique la DTFE dans un communiqué publié sur le site du ministère.



Prix

L'Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) a lancé la 4ème édition des trophées marocains de la logistique "Moroccan Logistics Awards" (MLA 2019).

Initié en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et en collaboration avec les professionnels du secteur, ce concours est ouvert aux entreprises et aux professionnels, dont les pratiques et les solutions novatrices contribuent au développement de l’efficacité et de la durabilité dans le secteur logistique au Maroc, indique l'AMDL dans un communiqué.

Les MLA récompensent chaque année les membres de la communauté logistique ayant conduit au Maroc des projets et initiatives constituant un apport concret au développement de la logistique avec un focus particulier sur la promotion des bonnes pratiques logistiques, de l’excellence, de la créativité, de l’innovation et de la durabilité dans le secteur, fait savoir la même source.