Divers Economie

17/01/2019

Le seuil d’un million de touristes dépassé à Agadir



Le seuil d’un million d’arrivées dans les établissements touristiques classés d’Agadir en 2018 a été dépassé à fin novembre, selon un rapport du Conseil régional du tourisme (CRT) Souss-Massa. Le nombre de visiteurs a atteint 1.038.769 en hausse de 13,47 % par rapport aux 11 mois de l’année précédente.

Selon les statistiques du CRT, les touristes nationaux arrivent en tête avec 356.620 contre 339.853 en 2017, soit une progression de 4,93 %.

Le marché français a fortement contribué à cette performance avec une hausse de 11,24% des visiteurs passant de 133.058 à 165.138.

La même tendance haussière a été enregistrée également au niveau du marché allemand, soit +5,31% pour atteindre 120.003 touristes, suivis des Anglais dont le nombre est passé à 95.348 en nette évolution de 18,30 %.

D’après le CRT, le classement par catégorie d’établissements d’hébergement fait ressortit une préférence pour les hôtels classés 4 étoiles (232.591) suivis des clubs de vacances (211.544) et des hôtels 5 étoiles (183.969).

Le taux d’occupation moyen jusqu'à novembre 2018 a atteint 55,09 %.



Le dirham s’est déprécié face à l'euro

et vis-à-vis du dollar en décembre dernier



Le dirham s'est déprécié de 0,42% par rapport à l'euro et de 0,11% vis-à-vis du dollar en décembre 2018, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Dans sa revue mensuelle de conjoncture économique, monétaire et financière du mois de janvier 2019, Bank Al-Maghrib fait savoir qu'aucune séance d'adjudication n'a été tenue depuis avril 2018.

Au niveau du compartiment interbancaire, le volume des échanges de devises contre le dirham s'est établi en moyenne à 27,7 milliards de dirhams (MMDH) en décembre, en hausse de 68,5% comparativement à la moyenne enregistrée sur les onze premiers mois de l'année 2018, relève la même source.

Concernant les opérations des banques avec la clientèle, leurs volumes se sont situés en décembre à 24,6 MMDH pour les achats au comptant et à 9,9 MMDH pour ceux à terme, contre 21,4 MMDH et 11,3 MMDH respectivement en moyenne entre janvier et novembre, indique BAM.

Parallèlement, les ventes au comptant ont porté sur un montant de 22,2 MMDH et celles à terme sur 3,2 MMDH, après des volumes respectifs de 21 MMDH et de 3,9 MMDH.

Dans ces conditions, la position nette de change des banques est revenue de 5,7 MMDH à fin novembre à 2,7 MMDH à fin décembre.