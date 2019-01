Divers Economie

16/01/2019

336 certificats négatifs délivrés au niveau de la région de Berkane en 2018



L’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et le Centre régional d’investissement (CRI-Oujda) ont délivré durant l’année écoulée 336 certificats négatifs pour la création d’entreprises au niveau de la province de Berkane.

Un rapport de la Délégation du commerce et de l’industrie couvrant Oujda, Berkane, Taourirt, Jerada et Figuig, montre que les services restent le secteur d’activité le plus prisé par les porteurs de projets avec 218 certificats, suivi du commerce (57 certificats), du bâtiment et des travaux publics (57) et de l’industrie (4).

S’agissant du statut juridique, les certificats délivrés en 2018 sont répartis entre les sociétés à responsabilité limitée à associé unique (158), les sociétés à responsabilité limitée (151), les enseignes commerciales (24) et autres (03).

La même source précise que la répartition géographique de la totalité des certificats négatifs délivrés par l’OMPIC et le Centre régional d’investissement, durant la même période, fait ressortir que la préfecture d’Oujda-Angad occupe la première position avec 1.089 certificats sur un total de 1.611 certificats alors que la province de Berkane figure en seconde position.

En 2017, 315 certificats négatifs pour la création d’entreprises ont été délivrés au niveau de la province de Berkane.



L’aéroport Hassan 1er de Laâyoune affiche une hausse de son trafic aérien à fin novembre



Le trafic aérien au niveau de l'aéroport Hassan 1er de Laâyoune a affiché une hausse de 8,14% durant les onze premiers mois de 2018, selon des données de l'Office national des aéroports (ONDA).

Au cours de la période allant de janvier à novembre, le nombre de passagers ayant transité par cet aéroport a atteint 203.279, contre 187.978 durant la même période en 2017, précise la même source.

L'aéroport s'est adjugé 0,99% du volume de trafic enregistré au niveau des différents aéroports du Royaume à fin novembre 2018, se plaçant ainsi à la 9ème place à l'échelle nationale.

Au total, 20,6 millions de passagers ont transité par les différentes structures aéroportuaires du Maroc à fin novembre 2018, en hausse de 10,38% par rapport aux 11 premiers mois de 2017.

Pour le seul mois de novembre, le trafic aérien au niveau de l'aéroport Hassan 1er de Laâyoune a progressé de 5,38% sur un an, avec un nombre de passagers se situant à 18.789.

Durant le même mois, les aéroports marocains ont vu transiter un total de 1,81 million de passagers, contre 1,61 million durant le même mois 2017, en hausse de 12,29%.