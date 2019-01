Divers Economie

11/01/2019

L’aéroport Nador-Al Aroui a enregistré

657.132 passagers



Le nombre de passagers qui ont utilisé l'aéroport Nador-Al Aroui durant les onze premiers mois de l'année écoulée s'est établi à 657.132, soit une légère hausse de 0,51% par rapport à la même période de l'année 2017.

Selon des chiffres de l'Office national des aéroports (ONDA), les passagers ayant transité via cet aéroport à fin novembre 2018 sont au nombre de 657.132, contre 653.785 durant la même période une année auparavant.

L'aéroport Nador-Al Aroui s'est accaparé 3,19% du volume de trafic enregistré au niveau des différents aéroports du Royaume à fin novembre dernier, se plaçant ainsi à la 7ème place à l'échelon national et à la première place sur le plan régional devant l’aéroport d’Oujda-Angad (8è).

Pour le seul mois de novembre, le nombre de passagers enregistré au niveau de l’aéroport de Nador s'est chiffré à 51.345 voyageurs contre 49.914 passagers durant le même mois de l’année écoulée, en progression de 2,87.

En 2017, 702.689 passagers ont utilisé cette plateforme aéroportuaire, contre environ 644.980 lors de l'année 2016, en croissance de 8,95%.

La ville de Nador est desservie à partir de plusieurs aéroports notamment Bruxelles et Charleroi (Belgique), Amsterdam (Pays-Bas), Paris, Marseille et Montpellier (France), Madrid, Barcelone, Majorque et Gérone (Espagne), Frankfurt, Cologne et Dusseldorf (Allemagne).



Accroissement des nuitées touristiques à Meknès à fin octobre



La ville de Meknès a connu une hausse de 8% à fin octobre de l’année 2018 en termes de nuitées touristiques dans les établissements d'hébergement classés, en comparaison avec la même période de l'année précédente.

Un total de 199.770 nuitées a été enregistré au cours des dix premiers mois de l’année 2018, contre 184.350 nuitées durant la même période de l'année 2017, selon des données statistiques de l’Observatoire national du tourisme.

Pour ce qui est des arrivées dans les hôtels classés, elles ont atteint 121.111 à fin octobre 2017, contre 134.864 durant la même période de l'année 2018, soit une hausse de 11%.

La durée moyenne de séjour durant cette période était d’un jour, contre deux jours au cours de la même période de l’année 2017, note l’Observatoire national du tourisme.

Ce résultat est dû, entre autres, à la hausse enregistrée par les marchés émetteurs, dont l’Espagne l’Italie, la France, les USA, l’Allemagne et les pays arabes.

Le seul mois d’octobre écoulé a connu une augmentation de 2% par rapport au même mois de l’année 2017, avec un total de 25.042 nuitées.

Le nombre de chambres opérationnelles à Meknès au cours du mois d’octobre dernier a été de l’ordre 1.676 unités, dont 476 de catégorie 4 étoiles et 423 de 3 étoiles, ainsi que 229 chambres dans les maisons d'hôte.

A l’échelle nationale, les nuitées totales enregistrées dans les différents établissements d'hébergement touristique classés à fin octobre 2018 ont connu une hausse de 9% par rapport à la même période un an plus tôt, selon l'Observatoire du tourisme.