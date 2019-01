Divers Economie

04/01/2019

La Bourse de Casablanca entame l'année en baisse



La Bourse de Casablanca a entamé la première séance de l'année 2019 sur une note négative, ses deux principaux indices, Masi et Madex, cédant 0,54% et 0,56% respectivement.

Vers 10H05 (GMT+1), le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a cumulé 11.302,77 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s'est affiché à 9.181,07 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a reculé de 0,66% à 10.203,18 points, alors que le FTSE Morocco All-Liquid a perdu 0,52% à 9.703,44 points.

Concernant l'indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10", il a lâché 0,74% à 899,60 points.

Côté actions, LafargeHolcim Maroc, Sonasid et Douja Prom Addoha affichaient des baisses respectives de -6,09%, -2,08% et -1,41%.

En revanche, Res Dar Saada, Alliances et Mutandis SCA enregistraient des hausses de 3,03%, 1,15% et 0,55% respectivement.

Lundi, dernière séance de 2018, la Bourse de Casablanca a terminé en hausse, Masi et Madex prenaient 1,57% et 1,6%.





La succursale de BMCE Bank of Africa à

Shanghai démarre officiellement son activité



La succursale de BMCE Bank of Africa à Shanghai, opérationnelle depuis quelques mois, a démarré officiellement son activité mercredi 2 janvier, a annoncé la banque.

Ce démarrage intervient suite à l'obtention en juillet dernier de l’accord définitif du China Banking Regulatory Commission et après avoir rempli toutes les conditions techniques et administratives exigées par les différents régulateurs en Chine, a indiqué la BMCE Bank of Africa dans un communiqué.

Première banque marocaine et panafricaine à s'établir en République Populaire de Chine, la succursale de BMCE Bank of Africa à Shanghai joue un rôle de catalyseur des relations économiques entre la Chine et le Maroc, de même qu’elle compte participer activement dans les opérations de Trade Finance et de Project Finance entre la Chine et le continent africain.

Cette nouvelle succursale, basée dans la prestigieuse tour "Shanghai Tower", est dirigée par Saïd Adren, précédemment DGA de BOA Ghana, accompagné par des cadres chinois disposant d’une connaissance approfondie du marché bancaire local.