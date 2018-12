Divers Economie

21/12/2018

Neuf agréments d'établissement de paiement mobile ont été accordés



Neuf opérateurs ont obtenu l'agrément d'établissement de paiement mobile jusque-là, a fait savoir, récemment à Rabat, le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, ajoutant que les premières opérations auront lieu dans les prochains jours. "Nous avons commencé à donner les agréments d'établissement de paiement (...) maintenant il y a neuf qui ont été accordés", a dit M. Jouahri lors d'un point de presse à l'issue de la 4ème et dernière session trimestrielle du conseil de Bank Al-Maghrib.

Toutefois, "il y a toute une série d’événements devant être suivis pour que les opérations commencent à se faire", a-t-il relevé, mettant l'accent notamment sur l'homologation par la technologie du switch mobile sur laquelle se base l'interopérabilité.

M. Jouahri a également rappelé que Bank Al-Maghrib a sorti "une circulaire réglementaire et une lettre explicative qui doivent mettre les gens en harmonie avec cette réglementation". "Nous n'allons pas attendre que tout le monde soit au point pour commencer les opérations", a-t-il dit, indiquant que les tests, qui ont démarré avec les opérateurs prêts, sont probants.

Soulignant que le mobile banking est l'un des piliers de l'inclusion financière, M. Jouahri a fait savoir que Bank Al-Maghrib "a finalisé une étude sur la stratégie nationale d'inclusion financière qui va être présentée au gouvernement très prochainement".

"Nous mettrons en place les structures qui doivent opérationnaliser cette stratégie nationale d'inclusion financière", a-t-il avancé.



Le Rwanda souhaite bénéficier de l’expérience marocaine dans

les domaines du commerce, de l'industrie et de l'investissement



La présidente de la Chambre des députés de la République du Rwanda, Donatille Mukabalisa, a indiqué récemment à Rabat, que son pays souhaite bénéficier de l'expérience marocaine dans les domaines du commerce, de l'industrie et de l’investissement

Mme Mukabalisa a mis en exergue, dans une déclaration à la MAP à l'issue de ses entretiens avec la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham, les avancées réalisées par le Maroc dans différents secteurs, notamment ceux du commerce, de l'industrie et de l’investissement, faisant part de son souhait de bénéficier de l'expérience cumulée par le Royaume dans lesdits domaines.

Ces entretiens ont été aussi l'occasion d'explorer les moyens de développer la coopération entre le Maroc et le Rwanda dans différents domaines, notamment en ce qui concerne l'accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME), a-t-elle fait savoir.

Dans une déclaration similaire, Mme Derham a relevé que les relations maroco-rwandaises ont connu une dynamique importante après la visite officielle du président rwandais Paul Kagame, les 20 et 21 juin 2016 au Maroc et celle de SM le Roi Mohammed VI au Rwanda, du 18 au 23 octobre 2016.

Mme Derham a souligné, dans le même cadre, l'intérêt particulier que le Maroc accorde, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, au renforcement de la coopération Sud-Sud avec les pays africains frères et à l’accompagnement de leur développement