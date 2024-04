Disty Technologies améliore son résultat net à 18,8 MDH en 2023

03/04/2024

Le résultat net de Disty Technologies s’est établi à 18,8 millions de dirhams (MDH) au titre de l’exercice 2023, contre 4,1 MDH au 31 décembre 2022.



Cette progression s’explique principalement par la nouvelle politique de change, adoptée au 4ème trimestre de 2022, qui a permis de maîtriser totalement le risque de change et d’atteindre un gain 2,1 MDH, a indiqué Disty Technologies dans un communiqué sur ses résultats financiers de 2023.



Pour sa part, le chiffre d’affaires s’est établi à 540,8 MDH, contre 496,6 MDH en 2022, soit une progression de 9%. Cette performance est le résultat direct de l’élargissement de son portefeuille de produits et de solutions, conséquence des partenariats stratégiques établis en 2022.



Les économies d’échelle réalisées dans un contexte de croissance de l’activité conjuguées à la maîtrise des charges ont été à l'origine de la hausse de l'excédent brut d'exploitation (EBE) de 46% à 30,8 MDH.



En termes de redistribution, le Conseil d’Administration propose la distribution d’un dividende de 15 dirhams (DH) par action au titre de l’exercice 2023.



Concernant les perspectives pour 2024, Disty Technologies anticipe une reprise de la croissance dans le secteur mondial de l’IT, une évolution positive attendue également sur le marché marocain.



Plus particulièrement au Maroc, cette perspective s’inscrit dans un contexte marqué par le développement digital des entreprises et de l’administration, ainsi que par l’impulsion donnée par d’importants projets nationaux.



A cet effet, l’entreprise s’engage à continuer d’investir dans l’élargissement de ses capacités commerciales, à maintenir son engagement à optimiser ses niveaux de stock et à mieux gérer les impacts des fluctuations de change sur ses performances financières, ainsi qu'à exercer un contrôle rigoureux sur ses coûts.