Distinction marocaine au gala international de boxe d’El Jadida

26/07/2019 Libé

Les pugilistes marocains ont dominé leurs homologues géorgiens lors d’un gala international organisé récemment au ring de la place Brija d’El Jadida, sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de boxe.

Avec Achraf Kharroubi, en chef de file, la “Team Khalid Rahilou ”, qui comprend également Othmane Firaaoune et Azeddine Tamsamani, a réussi un sans-faute, face aux trois boxeurs professionnels géorgiens, respectivement Nika Kokashvili, Kurtanid Gurami et Zubishviki Iraki. Ce genre de gala permet aux clubs marocains de promouvoir la discipline au niveau local et national et de mettre ainsi à l’honneur les jeunes boxeurs, en leur donnant l’opportunité d’acquérir de l’expérience, a déclaré à la MAP, Khalid Rahilou, président du Groupement national de boxe professionnelle (GNBP), initiateur de cette manifestation sportive.

En proposant des combats de très haut niveau face à des boxeurs chevronnés et de renom, l’on contribue aussi grandement au rayonnement des régions où se tiennent ces manifestations, a-t-il ajouté.

Si le boxeur Achraf Kharroubi a été intraitable lors du match d’ouverture de ce gala, puisqu’il a été déclaré vainqueur à l’unanimité, c’est Azeddine Tamsamani qui a ravi la vedette de cette soirée, en mettant son adversaire Zubishviki Iraki au tapis au deuxième round, à l’issue d’un combat prévu en quatre rounds. Tamsamani a déclaré à la MAP que ce résultat lui permettra d’améliorer son classement à l’échelle arabe et africaine.

" Je tiens à cette occasion à remercier le GNBP, pour les efforts déployés, afin de valoriser ce sport et le mettre en avant. Ce genre de compétitions est d’une grande importance pour nous. Nous sommes fiers ce soir d’avoir donné du plaisir à ce magnifique public jdidi'', a-t-il dit.

Achraf Kharroubi, vainqueur du premier combat face à Nika Kokashvili s'est dit, quant à lui, ''très heureux de cette précieuse victoire''. ''Je me suis bien préparé au centre d’Azemmour et j’ai livré un bon combat malgré ma blessure à la main droite au 2ème round. Cette victoire va me permettre d’améliorer mon classement à l’échelle arabe et africaine'', s’est-il réjoui.

Outre les combats internationaux ayant mis aux prises les pugilistes marocains et les boxeurs géorgiens, cette soirée a connu la participation de dix autres boxeurs chevronnés représentant Marrakech, Fès, Safi, qui se sont confrontés à l’issue de cinq autres combats programmés lors de ce gala international. Le verdict du ring a finalement souri à Hicham Rkaibi (67kg) face à Azeddine Mihi, Mali Jalal (67kg) aux dépens de Saad Lamtouni, Mohammed Joullab (72kg) face à Fayçal Saouri, Mohammed Ghitti (58kg) devant Yassine Goumrani et Khalid Lafiadi (60 kg) contre Hamza Edrifi.

Ce gala officié par trois juges marocains, en l'occurrence Ali Habachi, Nordine fanidi et Hassan Zoubid, a été marqué par la présence du gouverneur de la province d’El Jadida qui était accompagné de certains députés, élus et autres personnalités et invités de marques. Le menu de ce gala international, organisé par le «GNBP» en partenariat avec l’Association provinciale de développement du sport d’El Jadida (APDS) et le soutien du Groupe OCP, a été ponctué par des spectacles musicaux du chanteur Issam Kamal et qui n’ont pas manqué d’emballer la foule présente sur la place Brija d’El Jadida.