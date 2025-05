Distinction marocaine au Tour cycliste du Bénin

04/05/2025

L'équipe continentale marocaine (Agadir Velo Propulsion), nouvellement constituée, a été sacrée meilleure équipe de la 20ème édition du Tour du Bénin qui s'est achevée samedi par la sixième et dernière étape (104 km) ayant relié les villes de Toffo et Cotonou, devançant au classement la formation sud-africaine (Tshenolo Pro Cycling) de 11 secondes.



Le jeune Ibrahim Sabbahi (22 ans) a été l'un des artisans de cet exploit en terminant deuxième du classement général individuel derrière le maillot jaune et champion de la 20e édition, le Sud-Africain Janse van Rensburg (Tshenolo Pro Cycling), à 18 secondes du leader.



Trois coureurs marocains ont terminé dans le Top 10 du classement général individuel, en l'occurrence Ibrahim Sabbahi, El Houcine Essabbahi (7ème) et Idriss Al Alouani (8ème). Ibrahim Sabbahi a également été sacré meilleur jeune coureur et meilleur sprinteur (points chauds).



Lors de la cinquième étape du Tour, qui s'est déroulée entre Quinhi et la capitale Porto Novo (107,5 kilomètres), le jeune coureur marocain a terminé à la deuxième place avec le même temps de 2h34m34s que le Sud-Africain Jans van Rensburg, tandis qu'El Houcine Essabbahi a terminé à la troisième place avec le même chrono.



L'équipe marocaine, composée de Driss Al Alouani, Ibrahim Sabbahi, Kamal Mahroug, El Houcine Essabbahi et Youssef El Ghrissi, a remporté la troisième étape du Tour, disputée contre la montre en parcourant la distance de la course en 32h 34m (vitesse moyenne de 46,502 km-h).



El Houcine Essabbahi a également remporté la deuxième étape, qui a relié mardi les villes de Parakou et Savé (156,22 km), en devançant le maillot jaune le Sud-Africain Janse van Roosenburg et le Néerlandais Tom Wijfje.



L'équipe continentale marocaine a bien entamé sa participation à la 20ème édition du Tour du Bénin lors la première étape qui reliait les villes de Nikki et Paradou (119,23 kilomètres). Kamal Mahroug a terminé deuxième, Ibrahim Sabbahi septième et Idriss Al Alouani neuvième.



Outre l'équipe continentale marocaine (Agadir Vélo Propulsion ), ont pris part à ce Tour les équipes nationales du Cameroun, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso, du Nigeria, du Ghana et du Bénin (pays hôte), ainsi que des équipes d'Afrique du Sud, de France, des Pays-Bas et des Philippines.