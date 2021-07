Dislog Group ouvre son capital à Mediterrania Capital Partners

19/07/2021

Dislog Group et Mediterrania Capital Partners ont fait un closing jeudi 15 Juillet dernier et annoncent une levée de fonds de 280 Millions de Dirhams au sein de la filiale Dislog Industries.



Suite à cette opération Moncef Belkhayat Président de Dislog Group a annoncé : «Je suis ravi du rapprochement avec Mediterrania Capital Partners. Cela prouve que notre groupe industriel est construit sur des bases solides. L'intégralité du montant levé servira à acquérir des marques FMCG au Maroc et à l'étranger, nous permettant de doubler notre EBITDA et de mieux préparer Dislog Industries à son introduction en bourse prévue en juin 2024».



Hatim Ben Ahmed, Associé de Mediterrania Capital Partners en charge de la transaction, a déclaré : «Au cours de la dernière décennie, Dislog a accumulé l'expérience et la connaissance du marché nécessaires pour maintenir et développer sa position dans les différents secteurs qu'il dessert. Grâce à de fortes synergies opérationnelles, l'investissement de MC III dans Dislog permettra au groupe de consolider sa position au Maroc tout en élargissant sa gamme de produits et en entrant sur de nouveaux segments de marché où le potentiel de croissance des produits FMCG est énorme».



Avec cette levée de fonds, Dislog Group compte renforcer les fonds propres de ses filiales et de lever une dette supplémentaire de 300 Millions de dirhams lui permettant d’acquérir des marques dans le FMCG au Maroc et accélérer son expansion internationale notamment en Tunisie à travers Dislog Industries Tunisie récemment créée et dotée d’un capital de 6 Millions de Dinars.



Soulignons que lors de cette transaction, Dislog Group a été conseillé par le cabinet juridique Hilmi Law firm et la Banque d’affaires Burj Capital.