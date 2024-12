Digital Now 2024 : Une édition marquante pour un avenir numérique inclusif et transformateur au Maroc

25/12/2024

Le Congrès international "Digital Now", qui s’est tenu du 17 au 19 décembre à Casablanca à l'initiative du Club des dirigeants (CDD), a signé une édition 2024 marquante pour un avenir numérique inclusif et transformateur au Maroc.



Cet événement, placé sous l'égide du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, et du ministère l'Industrie et du Commerce, a réuni plus de 5.000 participants, consolidant sa place comme le rendez-vous incontournable de la transformation digitale au Maroc, indique un communiqué du CDD.



Cité dans le communiqué, le président du CDD, Driss Drif, a déclaré : "Digital Now 2024 a mis en lumière le rôle central du numérique comme moteur de transformation économique et sociale pour le Maroc. Cette 4ème édition incarne notre ambition de positionner le Royaume comme un acteur clé de l’écosystème numérique mondial, en plaçant l’innovation, l’inclusion et le soutien aux jeunes talents au cœur de nos priorités".



Avec pour thème central "Le digital pour tous – Un digital inclusif et transformateur", cette édition a mis en avant les enjeux et les défis d’un digital comme moteur de croissance, tout en insistant sur son rôle dans l’inclusion sociale, l’éducation, la santé et la finance, rapporte la MAP.



Plus de 30 exposants, issus d’entreprises locales et internationales, ont présenté des solutions technologiques innovantes, renforçant ainsi l’attractivité de l’événement pour les dirigeants et décideurs.



Le congrès a également accueilli 30 intervenants de renom, parmi lesquels des leaders d’opinion et des experts des technologies émergentes, qui ont partagé leur vision et leurs expériences à travers des discussions stratégiques et des panels dynamiques.



Un programme riche et diversifié



Pendant trois jours, les participants ont pu assister à 8 panels, 4 keynotes et une master class, abordant des thématiques cruciales comme l’intelligence artificielle, le marketing et la relation client à l’ère du digital, le leadership et la formation des talents, la refonte des business models, la digitalisation ou encore le financement des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).



Ces sessions ont offert une analyse approfondie des enjeux stratégiques pour l’avenir numérique du Maroc. L'inclusion digitale, reconnue comme une priorité majeure, a fait l’objet de discussions sur les moyens de réduire les inégalités d’accès au numérique, notamment dans les zones rurales et pour les personnes à besoins spéciaux.



Par ailleurs, les innovations telles que l’intelligence artificielle et le Cloud ont été mises en avant pour leur potentiel à transformer l’économie. La digitalisation des TPME a également occupé une place centrale, avec des solutions concrètes et des cas d’usage destinés à faciliter leur intégration dans l’écosystème numérique.



Ces thématiques variées ont permis de dresser un panorama complet des opportunités et des enjeux liés à la transformation digitale, confirmant Digital Now comme un espace d’échange incontournable pour les acteurs du numérique et de l’innovation.



TechTalents pour récompenser les projets innovants



Le point d’orgue de l’événement a été la compétition TechTalents, tenue en amont des conférences. Cette initiative a valorisé de jeunes talents marocains porteurs de projets innovants, récompensés lors d’une soirée de gala.



Les projets finalistes ont été évalués par un jury d’experts en innovation et en transformation digitale. Au total, 4 prix ont été décernés, dont un prix Coup de cœur, soulignant l’importance de soutenir la nouvelle génération d’entrepreneurs numériques.



Vers une ambition renouvelée pour 2025



La 4ème édition de Digital Now a marqué un tournant dans la promotion d’un numérique inclusif et transformateur au Maroc. Forte de ce succès, l’équipe organisatrice donne déjà rendez-vous en décembre 2025 pour une 5ème édition encore plus ambitieuse, avec de nouveaux défis et une portée élargie.