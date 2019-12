Digital France School à l’initiative d’ un projet visant à former des jeunes non-diplômés

22/12/2019 Libé

“Digital France school" compte s'installer au Maroc à travers un projet visant à former des jeunes non-diplômés dans les provinces du Sud, a affirmé Mahjoub Bayassine, président fondateur de ce réseau d'écoles du digital basé en France. Le but de cette formation gratuite, dispensée dans cinq écoles basées à Guelmim, Tiznit, Ouarzazate, Sidi Ifni et Dakhla, est de former 500 jeunes non-diplômés aux métiers du numérique, a déclaré à la MAP M. Bayassine, qui a pris part aux premières Assises de la régionalisation avancée, tenues les 20 et 21 décembre à Agadir. Ces écoles offrent des formations intensives et courtes et visent à faciliter leur insertion dans le monde du travail, a souligné M. Bayassine qui était l'invité de "Face à la MAP". Pour M. Bayassine, le choix d’implanter des écoles de Digital France School au Maroc est justifié par la similitude des problématiques constatées entre les deux pays, notamment les taux de chômage enregistrés chez les jeunes et la nécessité de les former à des métiers qui ouvrent des perspectives d'emploi. "Etant donné que le projet s’articule d’abord avec les entreprises, nous allons organiser un forum économique qui va permettre aux régions d’accueillir des entreprises offrant des opportunités de travail aux personnes formées", a expliqué M. Bayassine. Et d’ajouter que ce projet s'inscrit en droite ligne des directives de SM le Roi dans le cadre de la régionalisation avancée appelant chaque région à offrir des opportunités d’emploi et à lutter contre les disparités sociales. Le réseau digital France School est un réseau d’écoles gratuites, labellisé par l’Etat français, qui permet aux étudiants d’obtenir un diplôme reconnu bac + 2, une approche que ce réseau d'écoles du digital envisage d'appliquer au Maroc.