Didier Deschamps: La lumière s'allume de nouveau pour Pogba

09/10/2024

"Il y a cette lumière qui s'allume de nouveau" pour Paul Pogba, a salué lundi le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps au sujet de la réduction de la suspension pour dopage du joueur de quatre ans à 18 mois.



"Il aura des étapes à franchir, mais c'est une excellente nouvelle, il pourra rejouer à partir de mars", a ajouté l'entraîneur sur le site de la Fédération française de football (FFF).



"La Pioche", 91 sélections et 11 buts en Bleu, peut espérer retrouver en 2025 l'équipe de France, avec laquelle il a été champion du monde en 2018.



"Je l'ai eu assez longuement au téléphone, comme durant toute cette période qui a été très compliquée pour lui", a ajouté Deschamps, évoquant "les blessures, plus les problèmes privés qu'il a eu (une affaire de chantage contre lui impliquant notamment un de ses frères, NDLR), plus cette suspension".



Pogba, toujours sous contrat avec la Juventus Turin où il ne devrait pas rester, avait subi un contrôle antidopage positif à la déhydroépiandrostérone (DHEA), pour lequel il a toujours plaidé une contamination accidentelle via un complément alimentaire prescrit par un médecin consulté aux États-Unis.



Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a réduit sa peine à 18 mois. "Ça reste quand même une sanction qui est lourde, moins lourde", conclut Deschamps, mais Pogba "sait qu'en mars 2025, il redeviendra un joueur et comme il aime tellement le football et jouer, c'est une excellente nouvelle pour lui.