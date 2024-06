"Dibu" Martínez décidé à aller aux Jeux

Prêt au clash avec Aston Villa

07/06/2024

Le gardien de la sélection argentine championne du monde en titre, Emiliano Martinez, a dit mercredi être prêt à aller à la confrontation avec son club anglais d'Aston Villa pour assouvir son désir de participer aux Jeux olympiques de Paris-2024.



"Je mets toujours l'équipe nationale argentine au premier plan, et si je dois me battre avec mon club, je le ferai", a déclaré Martinez à la presse argentine lors d'un stage à Miami avec l'Albiceleste, qui disputera deux matches amicaux avant d'entamer la Copa America aux Etats-Unis (20 juin-14 juillet).



"Le plus important, c'est la Copa America, puis les Jeux olympiques. Mon rêve est de gagner la médaille d'or", a ajouté "Dibu" Martinez à TycSports, sachant pertinemment que Paris-2024 n'est pas une compétition de la FIFA et que les clubs ne sont donc pas obligés de libérer leurs joueurs.

"C'est un désir de jouer les Jeux olympiques, mais cela ne dépend pas que de moi", a-t-il toutefois tempéré.



Emiliano Martinez, 31 ans, veut faire partie des trois joueurs de plus de 23 ans autorisés qui emmèneront l'équipe nationale au Tournoi olympique de football, remporté à deux reprises par l'Argentine (Athènes-2004 et Pékin-2008), qui se dispute du 24 juillet au 9 août, soit une semaine avant la reprise en Premier League.



La possibilité de participation de Lionel Messi, 36 ans, aux JO de Paris n'est pas écartée. Des discussions seraient en cours entre le capitaine de la sélection nationale et Javier Mascherano, sélectionneur en charge de l'équipe d'Argentine olympique.