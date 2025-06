Diana Haddad : Au Maroc, tout est beau : de l’hospitalité à la nature

Mawazine 2025

25/06/2025

La chanteuse libanaise Diana Haddad a fait part, mardi à Rabat, de sa profonde admiration pour le Maroc, où la splendeur des paysages combine avec l'hospitalité de ses habitants.

"Au Maroc, tout est beau : de l'hospitalité à la nature. Votre pays est merveilleux, votre civilisation est riche, votre amour est sincère, et votre hospitalité est mémorable", s'est-elle réjouie lors d’une conférence de presse tenue à l’Espace Villa des Arts en marge de sa participation à la 20e édition du Festival Mawazine.



Sourire aux lèvres, Diana Haddad a déclaré que sa relation avec le Royaume dépasse le cadre artistique dans la mesure où elle entretient des liens personnels et familiaux très forts vu que la plupart de ses amies sont marocaines et sa sœur est mariée à un Marocain.

"Cela m’a permis de mieux connaître les traditions de ce pays et de m’y attacher encore davantage", a-t-elle confié.



En évoquant sa carrière, la chanteuse, qui promet une prestation artistique riche en surprises sur la scène Nahda, a insisté sur le rôle crucial de l’art en ces temps critiques. Pour elle, il est primordial d’apporter un peu de joie et d’espoir dans le cœur de tout un chacun. "L’art, au fond, traduit l’âme. C’est avant tout un moyen d’expression".



Par ailleurs, Diana Haddad a évoqué avec émotion les épreuves personnelles qui l’ont éloignée de la scène durant les trois dernières années, notamment la perte de ses parents suite à une longue maladie. Une période douloureuse qui a, selon elle, renforcé son lien profond avec l’'art. "L'artiste ne peut pas se détacher des réalités de la vie. Il en est le reflet. Très souvent, c’est dans la douleur que naît l’inspiration", a-t-elle dit.



Aspirant entreprendre des projets à la fois innovants et authentiques, l'artiste libanaise a fait part de son admiration pour les talents marocains, se disant prête à collaborer avec eux à l’avenir.

Diana Haddad s’impose par la force de sa voix et sa maîtrise de plusieurs styles musicaux.



Sur la scène arabe, elle occupe une place particulière grâce à des chansons qui résonnent toujours, peu importe l’âge. Parmi ses titres les plus emblématiques figurent Amanih, Law Yes’alouni, Ahl El Eshq et Chater, des chansons qui suscitent encore l'admiration de ses fans.



Cette année, elle a également lancé un duo avec le chanteur marocain Douzi (Ehda Habba) disponible sur YouTube ainsi que sur les principales plateformes numériques.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 20e édition du Festival "Mawazine-rythmes du monde" se tient du 20 au 28 juin, avec une programmation éclectique réunissant les plus grandes vedettes de la scène arabe et internationale, faisant de Rabat et Salé un carrefour d’échanges artistiques d’exception.