Di Maria prolonge au Benfica jusqu'en 2025

07/08/2024

L'attaquant international argentin Angel Di Maria, 36 ans, a prolongé d'un an, jusqu'à juin 2025, son contrat avec le Benfica Lisbonne, a annoncé le club vice-champion du Portugal.

L'attaquant va entamer sa cinquième saison avec le Benfica, où il a évolué de 2007 à 2010, et depuis 2023 après être passé par le Real Madrid, Manchester United, le Paris SG et la Juventus de Turin.



"Je suis heureux de rester au Benfica une année de plus" pour "continuer à gagner des titres", a confié mardi soir sur le site internet du club lisboète le champion du monde 2022 et vainqueur de la Copa America 2024 avec l'Argentine.



L'ailier argentin avait annoncé fin juillet qu'il renonçait à terminer sa carrière à Rosario Central, le club de sa ville natale, en raison des menaces dont lui et ses proches ont été la cible, alors que ses négociations avec Rosario Central avaient été rendues publiques.



"Mon rêve a toujours été de revenir jouer pour Central et de prendre ma retraite sous ce maillot", avait expliqué Di Maria dans une interview fin juillet au média Rosario 3.

Mais pour "la tranquillité d'esprit et le bonheur" de sa famille, il avait dit préférer ne pas "revenir à Rosario".