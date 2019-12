Devenue la risée du web, JoeyStarr se fâche

Il y a quelques semaines, JoeyStarr a fait tomber le masque en se dévoilant plus touchant qu’il n’y paraît, faisant de bouleversantes confidences sur son enfance compliquée. Une image qui tranche avec le rôle du personnage sulfureux que le rappeur a toujours tenu. Que ce soit sur les plateaux de télévision, ou sur les réseaux sociaux, JoeyStarr ne passe jamais par quatre chemins quand il s’agit de livrer le fond de sa pensée. Et même quand il gaffe, l’ex de Karine Le Marchand parvient toujours à retomber sur ses pattes avec un petit coup de gueule en bonne et due forme. La preuve tout récemment. En vacances à Dubaï, l'artiste a voulu partager avec ses abonnés la jolie vue de sa chambre d’hôtel. Sauf qu’il n’a pas fait attention au reflet de son image dans les fenêtres de sa chambre d’hôtel. Ainsi, ses fans ont pu le découvrir en tenue d’Adam!

Aussitôt diffusée dans la story Instagram de JoeyStarr, la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, et le rappeur est devenu, en quelques heures, la risée de la Toile.

Mais pas question pour la star de NTM de devenir la tête de turc des internautes. Ainsi, dimanche 29 décembre, c’est une fois de plus dans sa story Instagram qu’il a répondu, à sa façon comme toujours : « C'est les mêmes qui pensent que tu agis pour le buzz quoi que tu fasses et qui sont en fait capables de tout pour rien. Big up à toutes les c******* molles qui se sentent obligées de m'expliquer ce qu'il faut que je fasse ou pas, surtout quand c'est fait par inadvertance ».

Et comme il aime aussi jouer sur l’humour, JoeyStarr a ainsi conclu : «Le philosophe de proximité que l'on nomme JoeyStarr m'a dit : 'Par temps clair, on voit encore plus loin'. A méditer». Le dossier est clos.