Développement humain. Le Maroc grimpe de trois places dans le classement mondial

17/03/2024

Le Maroc a grimpé de trois places dans le classement mondial de l'Indice de développement humain, selon le rapport mondial sur le développement humain 2023-2024 publié mercredi à New York par le Programme des Nations unies pour le développement.



Le rapport, qui constitue une référence dans l'analyse des indicateurs et des défis du développement dans le monde, fait état des efforts déployés par le Maroc en matière de développement humain, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement économique, pour garantir une inclusion sociale et des opportunités équitables pour tous les citoyens, indique un communiqué de l'Observatoire national du développement humain.



Le Maroc est en effet passé de la 123e à la 120e place mondiale, ce qui constitue une réalisation importante en termes de classement, souligne l'Observatoire, notant que pour la première fois depuis plus de dix ans, le Maroc réalise une telle performance en améliorant son classement de trois places en une seule fois.



Le rapport mondial sur le développement humain a également mis en avant les efforts continus du Royaume pour combler les écarts fondés sur le genre, relevant en même temps la nécessité de continuer à faciliter l'accès des femmes à l'éducation, à la santé et aux opportunités d'insertion économique.



De manière générale, selon le communiqué, le rapport fait état de réalisations tangibles en matière de développement durable et d'inclusion sociale, tout en mettant l'accent sur l'impératif de poursuivre les efforts en termes d'amélioration d'accès à l'éducation et à la santé, d'intégration économique et de lutte contre le changement climatique.



A cette occasion, l'Observatoire national du développement humain affirme que "cette réalisation constitue une reconnaissance onusienne des efforts consentis par le Maroc en termes de mise en œuvre de divers chantiers de l'Etat social conformément à la Haute vision Royale et ce, à travers notamment une réforme profonde des systèmes de santé et d'éducation, la généralisation de l'accès à la couverture médicale, le lancement des programmes d'aide sociale directe et d'aide directe au logement et les primes de naissance, dans le plein respect des Directives Royales".



L'Observatoire enregistre positivement l'approche gouvernementale dans la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales visant à faire de la famille le socle de toute réforme et programme social, le but étant de préserver la société contre les risques de vulnérabilité économique et sociale, conclut le communiqué.