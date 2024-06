Développement des compétences et métiers verts au Maroc. L’exemple suisse, un cas d‘école

21/06/2024

La transition mondiale vers une économie verte entraînera une demande accrue de compétences et de professions liées à l'écologie, ont affirmé les participants à un séminaire tenu récemment à Casablanca.



Ce vaste chantier écologique nécessitera des employés hautement qualifiés et une main-d'œuvre capable de rendre les secteurs économiques traditionnels plus écologiques, ont-ils indiqué lors de cette rencontre placée sous le thème « Comment la Suisse peut contribuer au développement des emplois verts pour soutenir la transition écologique au Maroc».

Un thème d’une importance capitale dans un monde où les enjeux environnementaux sont de plus en plus importants : réchauffement climatique, augmentation du niveau des mers, accroissement des gaz à effet de serre, pénurie des énergies fossiles...



Organisée par la Fondation Swisscontact, en partenariat avec l’Ambassade de Suisse au Maroc, la Chambre de commerce Suisse Maroc et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), ce séminaire a permis d’échanger sur le développement des compétences et métiers verts au Maroc.

Pour les experts de Swisscontact et les représentants du monde professionnel et de l’entreprise, notre planète ne se porte pas très bien et il est urgent d’agir avant qu’il ne soit trop tard.



Bien que les États aient déjà mis en place des mesures pour un monde plus vert, durable et vertueux, et que les entreprises soient pleinement conscientes des enjeux environnementaux, il est évident qu'il reste beaucoup à faire pour réinventer le monde professionnel de demain et maximiser son impact sur l'environnement. D'où la nécessité de créer des métiers verts et de déployer les compétences vertes au sein des entreprises.



A ce propos, il est important de noter que le Maroc a un potentiel significatif pour la création d'emplois verts dans les années à venir, notamment dans des secteurs économiques dynamiques tels que les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, l’industrie, le bâtiment, les transports, ainsi que dans la gestion des déchets, l’agriculture durable et le tourisme durable, comme l’ont relevé les experts.

Cependant, ont-ils expliqué, « pour réaliser pleinement ce potentiel, des politiques et des incitations appropriées seront nécessaires pour encourager l'investissement et le développement dans ces secteurs ».



Quoi qu'il en soit, une chose est certaine: les entreprises doivent changer leur modèle économique, leur façon d'exister, de fonctionner, de produire et, finalement, transformer les métiers traditionnels en métiers verts et durables. Il s’agit en outre de maitriser les concepts clefs liés à l’environnement, notamment le changement climatique, les lois sur la biodiversité, les ressources surnaturelles et les mesures sur l’empreinte carbone.



Il convient de rappeler que Rabat et Berne ont célébré il y a de cela trois ans le centenaire de la présence diplomatique de la Suisse au Maroc. C’est dire toute la place qu’occupe la coopération économique, entre les deux Etats, une coopération qui passe aussi par le développement des métiers verts.



S’exprimant à cette occasion, Mme Nathalie Marville Dosen, cheffe de Mission adjointe et cheffe de la Coopération internationale à l’ambassade de Suisse à Rabat, a présenté un bref exposé sur le rôle du SECO (Secrétariat d’Etat suisse à l’Economie) et la question de sa présence au Maroc; mettant en avant quelques uns des nombreux projets de développement et de coopération économique en cours au Maroc.



Au cours de son intervention, elle a également indiqué que les questions relatives à la création d’emploi, la formation des compétences, la transition verte et la participation des jeunes et des femmes à l’économie étaient encore récemment au menu des discussions entre une délégation du SECO et des représentants du ministère marocain de la Transition énergétique et du développement durable.



Mme Nathalie Marville Dosen a aussi ajouté que ces thèmes, tout comme le climat et l’employabilité, sont « des priorités pour le SECO » dont la stratégie de coopération couvre l’ensemble de la coopération suisse à l’étranger, affirmant que « tous les instruments de cette coopération accorde une place au développement du secteur privé, sans lequel il est difficile de créer des emplois ou de pouvoir développer économiquement le pays ».



L'engagement du secteur privé est non seulement souhaitable, mais indispensable



Conçu pour stimuler la réflexion autour de la contribution de la Suisse au développement des compétences et métiers verts pour soutenir la transition écologique au Maroc, ce séminaire a été aussi « une opportunité de découvrir et de mieux comprendre le paysage des compétences et des métiers verts au Maroc », a-t-elle conclu, insistant sur la nécessité de créer des passerelles et des synergies entre tous les acteurs concernés pour réussir la transition écologique.



Notons que les participants à ce séminaire ont également souligné que l’implication du secteur privé dans ce vaste chantier est non seulement souhaitable, mais nécessaire.

C’est ainsi que Driss Nahya, membre de la Commission développement durable de la CGEM, a axé son intervention sur le rôle du secteur privé dans la transition écologique, partageant à cette occasion l’expérience de la confédération patronale, ses défis et ses succès, dans la promotion d’une économie plus verte et durable.



« Nous nous réunissons à un moment charnière de notre histoire où l’urgence climatique nous appelle à l’action pour l’avenir de notre planète, sachant qu’il dépend de notre capacité à transformer notre modèle économique et énergétique », a-t-il déclaré soutenant que « la transition écologique n’est pas une option, mais une nécessité absolue ».



« Le Maroc riche de ses ressources naturelles et de son ambition légendaire est prêt à relever ce défi. Et au cœur de cette transformation se trouve un acteur clef catalyseur : le secteur privé », a-t-il dit. Et de soutenir : « le secteur privé peut non seulement contribuer mais aussi mener la transition écologique au Maroc ». Car « les entreprises ont la capacité unique de mobiliser les ressources, d’innover à grande échelle et de transformer les différends environnementaux en opportunités économiques ; mais surtout, parce qu’elles sont des acteurs de changement capables de façonner un avenir où prospérité économique et …mobilité environnementale vont de paire ».



Alain Bouithy

Pourquoi les compétences vertes sont-elles la clé de la transition verte ?

La crise climatique impacte tout le monde, forçant l’économie mondiale à se tourner vers des activités ayant un moindre impact sur l’environnement et une meilleure conservation des ressources naturelles.



Cette transition, connue sous le nom de transition verte, concerne particulièrement les secteurs de l’énergie, du transport et de la construction, suivis de près par l’agriculture, la production industrielle et le traitement des déchets. Tous les secteurs doivent faire face à des changements significatifs. Étant donné la gravité de la menace et l’impérative urgence de décarbonation, la transition verte n’est plus optionnelle. La question n’est plus, si mais comment et à quelle vitesse elle se produira.



Opérer la transition de l’économie nécessite un effort coordonné, tirant parti de l’élan existant pour le changement de la part des gouvernements, des organisations multilatérales et sous la pression publique et des menaces environnementales. Les entreprises privées, les institutions financières, les entités de recherche et de technologie, les prestataires d’éducation et les individus sont tous également mis au défi de trouver des solutions plus respectueuses de l’environnement.



Les compétences vertes sont la clé d’une plus grande résilience des employés



L’ensemble de la main-d’œuvre devra acquérir de nouvelles compétences « vertes » au cours de cette transition. Cela contribuera à créer la résilience nécessaire pour faire face aux dynamiques du changement climatique et à l’évolution de l’environnement des entreprises.

Trois niveaux différents de compétences vertes joueront un rôle central :



3- Compétences vertes spécifiques à un métier

Au sommet de la pyramide se trouvent les compétences vertes spécifiques à un métier.

Ces compétences, adaptées aux nouveaux métiers verts ou aux métiers existants, permettent une réduction ciblée de l’impact sur l’environnemental.

2- Compétences vertes transférables

Ces compétences, applicables dans divers domaines (par exemple, la compréhension des processus de recyclage), permettent aux employés d’adopter des pratiques plus durables dans leurs tâches quotidiennes.

1- Mentalité verte

Une attitude positive à l’égard du climat et de la durabilité pose les bases des compétences professionnelles vertes. Elle assure que le sujet reçoit l’attention nécessaire sur le lieu de travail.

(Source: Swisscontact)





