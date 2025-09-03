Développement d’une méthode permettant de transformer les déchets plastiques en essence

03/09/2025

Une équipe de scientifiques américains et chinois a mis au point un procédé permettant de convertir en une seule étape les déchets plastiques mixtes toxiques en essence, avec une efficacité supérieure à 95% à température ambiante, selon une étude publiée dans la revue Science, citée par la presse chinoise mercredi.



Cette méthode a été développée conjointement par des chercheurs du Pacific Northwest National Laboratory (financé par le Département américain de l'Énergie), de l'Université Columbia, de l'Université normale de Chine orientale (ECNU) et de l'Université technique de Munich.



Le procédé permet de transformer les déchets plastiques en composants essentiels de l'essence, en matières premières chimiques et en acide chlorhydrique, utilisable dans le traitement de l'eau, la transformation des métaux, ainsi que dans l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire.



Selon l'ECNU, il s'agit de la première conversion efficace de déchets plastiques mixtes difficiles à dégrader en essence de qualité supérieure, réalisée à température et pression ambiantes en une seule étape.



La méthode traite notamment les polyoléfines (polyéthylène et polypropylène), qui représentent environ 50% de la production mondiale de plastique, ainsi que le polychlorure de vinyle, qui en constitue 10% supplémentaires.



Le processus atteint des taux de conversion de 95% pour les tuyaux souples en PVC et 99% pour les tuyaux rigides et les câbles en PVC à 30°C. Pour un mélange de matériaux PVC et de déchets de polyoléfines, l'efficacité de conversion atteint 96% à 80°C.



Contrairement aux méthodes conventionnelles de valorisation énergétique des plastiques, ce nouveau procédé combine toutes les étapes en une seule opération. Il requiert moins d'énergie, moins d'équipement et moins d'étapes, le rendant adaptable aux applications industrielles à grande échelle, selon la revue Science.



Les chercheurs soulignent que leur méthode "soutient l'économie circulaire en convertissant divers déchets plastiques en produits de valeur en une seule étape" et qu'elle est "adaptée au traitement de flux réels de déchets de PVC et de polyoléfines mélangés et contaminés".



Face aux 10 milliards de tonnes de plastique produites cumulativement dans le monde, dont la majorité est vouée à devenir des déchets difficiles à recycler, cette innovation pourrait représenter une solution prometteuse pour la gestion durable des déchets plastiques.