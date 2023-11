Dévelopement de l'économie: Coup de projecteur sur l'expérience marocaine

Africa Investment Forum

09/11/2023

Le développement de l’économie marocaine et son expérience en matière de développement ont été mis en avant, mercredi à Marrakech, lors de la 4ème édition d’Africa Investment Forum (AIF) placée sous le thème "Libérer les chaînes de valeur de l’Afrique".



A cette occasion, rapporte la MAP, le directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki, a mis l’accent sur les principaux piliers ayant permis au Maroc de réussir son positionnement en tant qu'"économie industrielle de classe mondiale".



Il s’agit notamment de la stabilité politique, économique et sociale du Royaume, fondées sur l'engagement de construire une société ouverte, diversifiée et équitable grâce à un environnement économique durable, a-t-il expliqué.



M. Seddiki a ajouté qu'il s'agit aussi de l’adoption d’une stratégie d’ouverture à travers la signature des accords de libre échange avec plus de 50 pays, ainsi que de la mise en place d’une infrastructure de "classe mondiale" ayant permis au Royaume de se doter du premier train à grande vitesse en Afrique, de 18 aéroports internationaux et de 1.800 km d'autoroutes.

Par ailleurs, le responsable a mis l’accent sur l’importance de la création de chaînes de valeur résilientes en tant que condition sine qua non pour tirer pleinement parti de la transition énergétique, louant, dans ce sillage, les avancées du Royaume en la matière.



Pour sa part, le président-directeur général de Royal Air Maroc (RAM), Abdelhamid Addou, a mis en exergue la performance que connaît le secteur de l'aérien depuis la période post-covid, saluant le rôle de la RAM qui s’emploie au service des orientations stratégiques du Maroc.



Il a, dans ce sens, fait savoir que la compagnie a réussi à atteindre 7,1 millions de passagers, grâce à la transformation réalisée depuis la crise sanitaire, particulièrement sur le plan numérique.



Et de rappeler qu’un contrat-programme a été signé entre le gouvernement et la RAM au titre de la période 2023-2037, permettant ainsi à la compagnie nationale de se hisser au rang des grandes compagnies aériennes à l'échelle mondiale et régionale, tout en augmentant sa flotte de 50 appareils actuellement à 200 appareils en 2037.



Près de 600 participants de haut niveau prennent part à cette édition de l'AIF qui se poursuit jusqu'au 10 novembre. Ce Forum constitue une plateforme multipartite axée sur la conclusion d’accords à l’échelle du continent à travers un format innovant mêlant présentation de projets dans des "board rooms" dédiés et débats sectoriels de haut niveau.