Devant les risques d'attentat, Taylor Swift annule ses concerts à Vienne

08/08/2024

Choc pour les dizaines de milliers de fans attendus en force à Vienne: la star américaine Taylor Swift a annulé mercredi ses concerts prévus cette semaine dans la capitale autrichienne après la révélation par la police d'un projet d'attentat.



"Avec la confirmation par les autorités d'un projet d'attaque terroriste au stade Ernst Happel, nous n'avons pas d'autre choix que d'annuler les trois concerts pour la sécurité de tous", ont annoncé dans la soirée les organisateurs sur Instagram, précisant que les billets seraient automatiquement remboursés "dans un délai de 10 jours".

La police avait fait état plus tôt de l'arrestation de deux personnes, dont un jeune homme de 19 ans accusé de cibler les concerts de l'artiste.



Ce citoyen autrichien, qui avait "prêté allégeance" au groupe jihadiste Etat islamique (EI), a été interpellé à l'issue d'une opération spéciale en Basse-Autriche, à une heure de Vienne, selon le directeur général de la sécurité publique, Franz Ruf.



"Nous avons découvert des actes préparatoires avec une focalisation sur les concerts de Taylor Swift à Vienne", a-t-il déclaré à la presse, précisant que "des substances chimiques" avaient été "saisies" au domicile du suspect.

Il était de connivence avec une autre personne, elle aussi "radicalisée sur internet", qui a été arrêtée à Vienne, a souligné M. Ruf, sans plus de détails.



Les autorités avaient promis un renforcement des mesures de sécurité et contrôles à l'entrée du stade mais cela n'a visiblement pas suffi à rassurer les organisateurs.

Sur les groupes officiels WhatsApp des Swifties, c'était la panique à l'annonce de la nouvelle, les administrateurs croulant sous des milliers de messages.



Marie Sereinig, lycéenne de 15 ans venue du sud du pays alpin pour assister au show avec sa tante, avait prévu depuis des mois sa tenue et trépignait d'impatience.

"Je suis tout simplement choquée et très triste. Mais je peux aussi comprendre que Taylor Swift n'ose pas monter sur scène dans ces conditions", a-t-elle dit à l'AFP.



D'autres fans confiaient leur désarroi. "Je n'ai vraiment pas de mots", a réagi Flora Zoe Koberwein, une étudiante de 20 ans, "désolée pour ceux qui ont voyagé de si loin".

"C'est une grande déception" pour tous les spectateurs, a commenté sur X le chancelier conservateur Karl Nehammer, tout en se félicitant que cette "très grave (...) menace ait pu être identifiée et combattue à temps et qu'une tragédie ait été évitée".



La chanteuse de 34 ans devait se produire à partir de jeudi à Vienne dans le cadre de sa tournée "Eras", dont la partie européenne a démarré en mai à Paris.

Après la France, elle s'est rendue en Suède, au Portugal, en Espagne, au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas, en Suisse, en Italie, en Allemagne et en Pologne, avec à chaque fois un impact notable sur l'économie locale.



Cette sixième tournée de Taylor Swift a débuté en mars 2023 aux Etats-Unis, devenant à la fin de l'an dernier la première de l'histoire à écouler plus d'un milliard de dollars de billets. Ce chiffre devrait plus que doubler d'ici son terme au Canada en décembre.



En Autriche, plus de 170.000 spectateurs étaient attendus pour des retombées estimées à quelque 100 millions d'euros, selon les chiffres donnés par l'agence de presse APA.



L'Autriche a musclé ses mesures préventives depuis un attentat jihadiste survenu le 2 novembre 2020 et ayant fait quatre morts, le premier à avoir frappé ce pays de 9,1 millions d'habitants habituellement très sûr.