Devant le Comité des 24 de l’ONU : Le Qatar, le Bahreïn et Saint-Kitts-et-Nevis réaffirment leur soutien au plan marocain d'autonomie

18/06/2025

L'Etat du Qatar a réaffirmé, devant le Comité des 24 de l’ONU (C24), son soutien au plan d’autonomie présenté par le Maroc pour parvenir à un règlement définitif du différend régional autour du Sahara.



Il s’agit d’une initiative "constructive" qui constitue la base à toute solution réaliste à la question du Sahara marocain, a souligné le représentant du Qatar, lors de la réunion ordinaire du C24 qui se tient jusqu'à vendredi à New York.



Le diplomate a, par ailleurs, exprimé le soutien de son pays aux efforts du Secrétaire général de l’ONU et son Envoyé personnel, visant à faciliter l’aboutissement à une solution politique durable et de compromis dans le cadre du processus politique mené sous l’égide des Nations unies, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, y compris la 2756 et dans le respect de la souveraineté du Maroc.



De son côté, le Bahreïn a réitéré, à New York, sa position "constante et solidaire" en soutien à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale du Maroc.



"Le Royaume du Bahreïn réitère sa position constante et solidaire avec le Royaume du Maroc dans la préservation de sa sécurité et de son intégrité territoriale", a affirmé la représentante du Bahreïn, lors de la session ordinaire du Comité des 24 de l’ONU.



La diplomate a souligné que son pays renouvelle son soutien aux efforts sérieux que le Maroc déploie pour trouver une solution politique à la question du Sahara marocain, basée sur l’initiative d’autonomie et dans le cadre de la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume.



"Partant de sa position constante en soutien au Maroc, le Royaume du Bahreïn a ouvert en décembre 2020 son consulat général dans la ville de Laâyoune", a relevé l’intervenante.

Par la même occasion, la diplomate bahreïnie a salué les efforts du Secrétaire général des Nations unies et son Envoyé personnel pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, visant à parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable, basée sur le compromis et dans le cadre de la souveraineté nationale du Maroc.



Pour sa part, Saint-Kitts-et-Nevis a appelé, devant le C24 de l'ONU, au règlement du différend régional autour du Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du Royaume.



"Ma délégation soutient la résolution de ce différend régional, sous la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc", a souligné la représentante de Saint-Kitts-et-Nevis lors de la session ordinaire du C24 qui se tient jusqu'au 20 juin à New York.



Elle a également exprimé le soutien de Saint-Kitts-et-Nevis au processus politique mené par les Nations unies pour trouver une solution juste et durable à ce différend régional, tout en soulignant la pertinence de l’initiative marocaine d’autonomie comme "la seule solution crédible, sérieuse et réaliste" à ce conflit artificiel.



La diplomate a en outre salué les efforts continus du Maroc visant à assurer le développement socioéconomique de ses provinces du Sud à travers des investissements engagés dans le cadre du nouveau modèle de développement lancé en 2015.



Par la même occasion, l’intervenante a évoqué les efforts engagés par le Secrétaire général de l’ONU et son Envoyé personnel pour le Sahara marocain, pour mener le processus politique onusien vers une solution politique réaliste, pragmatique, durable et de compromis, tel que recommandé par le Conseil de sécurité.