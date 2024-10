Devant le CPS de l'UA, le Maroc réitère la pertinence de l'approche intégrée et multidimensionnelle

Pour répondre aux défis de paix et de sécurité en Afrique

24/10/2024

Le Maroc a réitéré, mardi à Addis-Abeba, devant le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), la pertinence de l’approche intégrée et multidimensionnelle pour répondre aux défis de paix et de sécurité en Afrique, basée sur le nexus: paix, sécurité et développement.



L’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi a souligné que le Continent africain est confronté aujourd’hui à une myriade de défis sécuritaires qui mettent en péril la paix et la stabilité en Afrique.

Le diplomate marocain a aussi insisté sur l'impératif du renforcement de la coordination entre l'UA et ses partenaires pour une réponse efficace aux défis sécuritaires.



Dans cette conjoncture particulière, la question se pose plus précisément sur la capacité des Opérations de Soutien à la Paix (OSP) de faire face aux défis sécuritaires en Afrique et leur financement prévisible et durable en vue d’accomplir les tâches pour lesquelles elles ont été mandatées, a relevé M. Arrouchi.



En effet, et pour que les OSP puissent s'acquitter de leur mission, l’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU a souligné l’impératif qu’elles soient dotées d’un financement prévisible et durable, soutenu par les Nations Unies dont le Conseil de sécurité a la responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.



Le diplomate marocain a ajouté que, face aux limites des solutions exclusivement militaires dans le traitement des questions de paix et de sécurité, le Royaume du Maroc continue de prôner une approche intégrée et multidimensionnelle pour répondre aux défis de paix et de sécurité en Afrique, fondée sur le nexus: paix, sécurité et développement, tel que consacré par la Déclaration de Tanger, qui a été endossée par la Décision 842 de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UA.



Ladite approche vise à aider et accompagner les pays africains pour qu’ils puissent répondre efficacement aux besoins et aspirations de leurs citoyens en matière de paix, de stabilité et de développement durables, a-t-il rappelé.



A noter que cette réunion du CPS de l’UA, consacrée au financement des opérations de soutien à la paix et des activités du CPS, intervient suite à la tenue d’un nombre important de réunions dédiées à la même question, confirmant la pertinence et le caractère prioritaire de cette thématique.



Il a également souligné que les générations futures se souviendront de la passivité de la communauté internationale en matière d'application des résolutions et des appels à un cessez-le-feu, à la cessation de l'agression, à la fin de l'occupation israélienne illégale, outre la non utilisation des mécanismes prévus par la Charte des Nations unies.