Devant la 4ème Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies : Le soutien du Plan d’autonomie se poursuit

18/10/2024

Saint-Christophe-et-Niévès



Saint-Christophe-et-Niévès a réaffirmé, à New York, son soutien à la souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale du Maroc ainsi qu'au plan d’autonomie comme "la seule solution réaliste" au différend régional autour du Sahara.



“L’initiative marocaine d’autonomie est la seule solution crédible, sérieuse et réaliste” au conflit artificiel sur le Sahara, a souligné mardi la représentante de Saint-Christophe-et-Niévès, devant de la 4è Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, affirmant que son pays soutient le règlement de ce différend régional dans le respect de la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale du Maroc.



La diplomate a, en outre, mis en avant les efforts déployés par le Royaume en vue de raffermir la dynamique socio-économique dans les provinces du Sud, à la faveur du nouveau modèle de développement lancé en 2015.



Burundi



Le Burundi a réaffirmé à New York son soutien total à l’initiative marocaine d’autonomie qui "offre un compromis sérieux et crédible" pour résoudre le différend régional autour du Sahara.



"Cette initiative est pleinement conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux paramètres fixés par le Conseil de sécurité en faveur d’une solution politique", a souligné le représentant du Burundi lors d’une réunion mardi de la 4è Commission de l’Assemblée générale de Nations Unies.

Dans ce cadre, le diplomate s’est félicité de la dynamique internationale grandissante en appui à l’initiative d’autonomie.



Il a également exprimé le soutien "indéfectible" de son pays au processus politique visant à parvenir à une solution définitive à ce conflit artificiel sous l’égide exclusive du Secrétaire général de l’ONU et facilité par son envoyé personnel, Staffan de Mistura, estimant que ce processus est essentiel pour la stabilité régionale.



La délégation burundaise a appelé à la reprise rapide du processus des tables rondes, selon le même format et avec les mêmes participants à savoir le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le “polisario”, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité dont la 2703.



Par la même occasion, le diplomate s’est félicité du vaste programme d’investissements engagé dans les provinces du Sud, notant que cette dynamique a grandement contribué à l’autonomisation des populations locales et à l’amélioration des indices de développement humain et à la promotion des droits de l’homme dans la région.



Il a, en outre, salué la participation des représentants du Sahara, élus démocratiquement, aux séminaires régionaux du C24 à ses sessions annuelles, ainsi qu'aux deux tables rondes tenues à Genève. "Cela met en évidence l'engagement du Maroc en faveur du dialogue inclusif et du processus politique”, a-t-il dit.



Soulignant la nécessité de maintenir le rôle de la MINURSO dans la surveillance du cessez-le-feu, le diplomate a salué la pleine coopération du Maroc avec la Mission et son respect du cessez-le-feu, appelant les autres parties à faire de même.



Il a également exhorté les autres parties à s’abstenir de toute action susceptible de compromettre le processus politique et à cesser d’entraver les mouvements et les activités de la Mission onusienne.



Djibouti



Djibouti a salué, à New York, les efforts "sérieux et crédibles" que le Maroc a inlassablement déployés dans le cadre de l’initiative d’autonomie pour trouver une solution consensuelle au différend régional autour du Sahara.



“Cette initiative, louable à plus d’un titre et en accord avec les principes du droit international, la Charte des Nations Unies, ainsi qu’avec toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’ONU, offre une base solide et constructive pour une solution politique pacifique” à ce conflit artificiel, a souligné Youssouf Aden Moussa, conseiller à la Mission permanente de Djibouti auprès de l’ONU.



Aden Moussa, qui s’exprimait mardi devant la 4è Commission de l’AG de l’ONU, a relevé que l’initiative d’autonomie représente une “proposition majeure qui témoigne de la volonté du Maroc à trouver une solution durable et pacifique à ce conflit en empruntant la voie du dialogue et de la négociation conformément aux principes du droit international”.



“Elle trace les contours d’une solution consensuelle et mutuellement acceptable pour tous les acteurs” et se veut une contribution à la paix et à la stabilité, a-t-il indiqué, exhortant toutes les parties à saisir cette opportunité pour “édifier un avenir durable et pacifique et ne laisser personne de côté”.



Il a également exprimé le soutien de son pays aux efforts déployés dans le cadre du processus politique mené sous les auspices du Secrétaire général des Nations Unies en vue de parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis à ce différend régional tel que recommandé par les résolutions du Conseil de sécurité.

Et de conclure que seule la solution politique à ce conflit artificiel et le renforcement de la coopération au sein de la région du Maghreb "contribueront de manière significative à renforcer la stabilité et la sécurité” dans tout le Sahel.



Togo



Le Togo a réaffirmé, à New York, son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, présentée par le Royaume pour mettre un terme au différend régional autour du Sahara.

“Le Togo considère que l’Initiative marocaine d’autonomie mérite un soutien clair. En effet, pour mon pays, cette initiative est non seulement conforme au droit international mais également constitue une proposition sérieuse et crédible pour une solution de compromis et définitive à ce différend régional”, a souligné Koffi Akakpo, chargé d’affaires à la Mission permanente de la République togolaise auprès de l’ONU.



M. Akakpo, qui s’exprimait devant la 4è Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, a indiqué que le plan d’autonomie, qui bénéficie d’une dynamique internationale renforcée de soutien, répond pleinement aux paramètres de la solution politique établis par les résolutions du Conseil de sécurité.



En outre, le diplomate s’est félicité de l’ouverture d’une trentaine de consulats généraux de pays arabes, africains dont le Togo, d’Amérique, d’Asie, à Laâyoune et Dakhla avec pour vocation de renforcer les opportunités économiques et sociales qu’offre le Sahara marocain en tant que hub de développement, de stabilité et de rayonnement dans les régions méditerranéenne, atlantique et africaine.



Il a également salué le développement socio-économique au Sahara marocain grâce aux investissements et aux projets mis en œuvre dans le cadre du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud. Lancé en 2015, ce modèle a grandement contribué à l’autonomisation des populations et à l’amélioration des indices de développement humain au Sahara marocain, a-t-il dit.

Il a, par la même occasion, salué le plein respect par le Maroc du cessez-le-feu au Sahara, ainsi que sa coopération pleine et continue avec la MINURSO.



Le diplomate a aussi salué les réalisations remarquables du Maroc en matière des droits de l’Homme, notamment le renforcement du rôle des Commissions régionales du Conseil national des droits de l’Homme à Laâyoune et Dakhla, et la coopération bilatérale avec le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, les organes de traités et les procédures spéciales du Conseil des droits de l’Homme.



Le représentant du Togo a, par ailleurs, exprimé le soutien de son pays aux efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain visant à faciliter la relance du processus politique sous les auspices exclusifs du Secrétaire général des Nations Unies.



Il a enfin appelé à la reprise rapide du processus des tables rondes selon le même format et avec les mêmes participants, conformément à la résolution 2703 du Conseil de sécurité, invitant toutes les parties à rester engagées tout au long de ce processus en vue de parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique et de compromis à ce différend régional tel que recommandé par le Conseil de sécurité.



République démocratique du Congo



La République démocratique du Congo a réitéré, à New York, son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie, "la solution de compromis" au différend régional autour du Sahara.

Présentée en 2007 par le Maroc, cette initiative est conforme à la Charte des Nations Unies et au droit international, a souligné mardi l’ambassadeur représentant permanent de la République démocratique du Congo à l’ONU, Zénon Mukongo Ngay, devant les membres de la 4è Commission de l’Assemblée générale de l’ONU.



Le diplomate a, par ailleurs, réaffirmé le soutien de son pays au processus politique tenu sous les auspices du Secrétaire général de l’ONU visant à parvenir à une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable à ce différend régional.



Bénin



Le Bénin a salué à New York l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc pour clore définitivement le différend régional autour du Sahara. S’exprimant mardi devant la 4è Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, le représentant permanent du Bénin auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Marc Hermanne Araba a indiqué que le plan d’autonomie est qualifié de crédible et sérieux dans les résolutions successives du Conseil de sécurité depuis 2007.



Il s’est félicité à ce propos de l’ouverture de Consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla non seulement par les pays africains, mais aussi par les Etats arabes d’Amérique et d’Asie.



Le diplomate a relevé que son pays souhaite un règlement consensuel et durable de ce différend régional, notant que la réalisation de ce consensus, à travers des négociations quadripartites Maroc-Algérie-Mauritanie-“polisario”, sera d'un grand apport pour la stabilité durable de la région maghrébine.



Il a en outre salué les efforts de l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura dont l'une des missions principales est d'œuvrer pour la réalisation d'un consensus sur la base des acquis des tables rondes tenues avec la participation des principaux acteurs.



Gambie



La Gambie a réaffirmé, devant la 4è Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, son "ferme soutien" à l'initiative d'autonomie en tant que solution sérieuse, fiable et de compromis au différend régional autour du Sahara marocain.

En droite ligne du droit international, cette initiative est à même de contribuer également à promouvoir la stabilité et la sécurité dans la région du Sahel, a souligné le représentant de la délégation de la Gambie lors d’une réunion de la Commission onusienne tenue mardi à New York.



Le diplomate a, dans ce cadre, mis en avant les “étapes positives” prises par le Maroc pour “garantir que le processus politique reste engageant et axé sur la recherche d'une solution durable” au différend régional autour du Sahara.

Il a, en outre, salué les efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel pour le Sahara marocain visant la relance du processus politique.



Par la même occasion, le représentant gambien a mis en exergue, devant les membres de la Commission, les avancées substantielles accomplies par le Maroc en matière des droits de l’Homme dans ses provinces du Sud, saluant à cet effet le rôle des commissions régionales du Conseil national des droits de l’Homme à Dakhla et Laâyoune.



Il a, de même, salué les efforts du Maroc pour créer un environnement inclusif qui permet la participation des populations des provinces du Sud dans les processus démocratiques au niveau national et régional.

Le diplomate a enfin salué la dynamique de développement socio-économique en cours dans ces provinces à la faveur du Nouveau modèle de développement lancé en 2015.



Saint-Vincent et Grenadines



Saint-Vincent et Grenadines a réaffirmé, à New York, son soutien au plan marocain d’autonomie, “unique solution” pour résoudre définitivement le différend régional autour du Sahara.

“Nous reconnaissons l’Initiative d’autonomie présentée par le Royaume du Maroc comme une solution unique à ce différend régional”, a souligné Lasana Andrews, Conseillère à la Mission permanente de Saint-Vincent et Grenadines auprès des Nations Unies.



Mme Andrews, qui s’exprimait mardi devant les membres de la 4è Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, a appelé les parties concernées à rester engagées dans le processus politique onusien et à œuvrer en faveur d’une solution réaliste, pragmatique, durable et de compromis à ce conflit artificiel.

Elle a, par ailleurs, salué les efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel visant à faciliter la relance du processus politique.