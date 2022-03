Deuxième réunion du TISC à Marrakech

10/03/2022

Mémorandums d'entente pour l’organisation de manifestations économiques

Deux mémorandums d'entente portant sur l’organisation de manifestations à caractère économique, ont été signés mardi à Marrakech, en marge de la deuxième réunion des dirigeants du sous comité sur le commerce et les investissements (TISC) de l'Organisation de la coopération islamique (OCI). Signée entre le Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC) et la République de Côte d’Ivoire, la première convention concerne l’organisation du deuxième Salon du coton, textile et habillement, du 26 juin au 1er juillet prochains à Abidjan. Ce salon, objet de ce mémorandum d’entente, vise à augmenter le flux des échanges commerciaux et des investissements dans ce secteur entre pays membres de l’OCI, rapporte la MAP. Le deuxième mémorandum d’entente, signé entre la Chambre islamique pour le commerce, l'industrie et l'agriculture (ICCIA) et l'Organisation islamique pour la jeunesse (ICYF), concerne l’organisation d’un forum annuel dans l’un des pays membres de l’OCI. Ce forum vise à promouvoir l’entrepreneuriat et à faire des pays membres de l’OCI une destination de l’entrepreneuriat et de l’investissement. Organisée parle CIDC, la 2è réunion du TISC de l’OCI est consacrée à l'évaluation des projets de coopération entrepris par les institutions membres dudit comité, en faveur des pays membres, ainsi qu'à l'examen des actions futures, notamment celles programmées pour l'année 2022. Cette rencontre de deux jours, qui connaît la participation des directeurs généraux, secrétaires généraux et représentants des institutions de l’OCI, est destinée aussi à faire le point sur les actions entreprises durant l’année 2021, et échanger les points de vue sur les actions à entreprendre pour réussir les activités de l’année 2022 étant donné que le TISC tient régulièrement des réunions de suivi au niveau des experts. A noter qu'en marge des travaux du TISC, la directrice générale du CIDC, Mme Latifa El Bouabdellaoui, tiendra des séances bilatérales de travail avec les responsables des institutions membres du TISC, en vue d'examiner des projets conjoints de coopération. A rappeler que les activités du TISC portent sur l'assistance technique, le renforcement des capacités des pays de l'OCI et les activités promotionnelles visant le développement du commerce et les investissements intra-OCI, comme les foires, les salons et les forums d'affaires.