Deuxième journée de la Botola Pro D1: En attendant des matchs plus corsés

17/09/2021

La deuxième journée du championnat national de football Botola Pro 1Inwi se poursuit en cette fin de semaine avec l’espoir de donner plus de rythme à un concours qui prend de plus en plus d’intérêt. Pour les rencontres de ce samedi, le DHJ accueille au stade El Abdi le Hassania d’Agadir à partir de 17h. Une belle affiche entre deux équipes qui ont remporté leurs premiers matchs et qui souhaitent dépasser les mauvaises prestations de la saison passée. Les locaux, avec le même staff technique sous la houlette de Benchikha, partent favoris, mais il ne faut pas sous-estimer les Gadiris qui n’ont pas toujours été une proie facile.



Au grand stade de Tanger, l’IRT reçoit le SCCM à 19h15. Ayant raté leur première sortie, les Tangérois comptent beaucoup sur cette confrontation pour retrouver le rythme et poursuivre le chemin avec plus de sérénité. Une tâche difficile face à un adversaire qui semble retrouver sa cadence et qui ne se contenterait pas de jouer les seconds rôles dans l’actuel exercice.



A 21h30, la JSS reçoit le MAS dans un match qui ne manquera pas d’intérêt. Le nouveau promu s’est accaparé des trois points de la précédente journée en allant s’imposer à Rabat face à l’AS FAR et compte poursuivre son bonhomme de chemin. Le MAS, en se contentant d’un nul lors de la première journée, tentera de se racheter pour mettre en confiance des supporters qui n’ont pas apprécié le nul concédé à Fès.



Pour ce qui est des rencontres de dimanche, le RCA reçoit au complexe Mohammed V à partir de 17h l’Olympique de Khouribga. Les coéquipiers de Zniti ont bien entamé le championnat et n’auront d’yeux que pour une victoire qui les confortera dans leur position à la tête du tableau de classement.



De l’autre côté, ayant retrouvé la D1, l’OCK tentera de faire un bon match pour s’assurer une place au milieu du tableau et éviter les erreurs commises. Une belle affiche tout de même entre deux formations qui privilégient un jeu ouvert et plaisant. A 19h15, la RSB retrouve ses bases en accueillent l’Olympique de Safi. N’ayant enregistré qu’un point lors de la dernière journée, les berkanis tenteront de se ressaisir pour quitter une place qui ne leur correspond pas et retrouver le haut du tableau.



En face, l’OCS de Faouzi Jamal, recherchant toujours ses marques, sera un adversaire avec lequel il faut faire attention, car c’est dans les moments difficiles que certaines équipes retrouvent le tempo. A21h 30, le stade municipal d’Oued Zem sera le théâtre de la rencontre qui opposera le RCOZ au WAC de Casablanca. Avec encore zéro point au compteur, les locaux tenteront de créer la surprise en venant à bout de leur adversaire du jour. Menés par Walid Regragui, les rouge et blanc voudront s’imposer comme étant l’équipe à battre et ne seront fixés que sur la victoire qui leur garantira le fauteuil de leader.



Enfin, le match entre le MCO et l’AS FAR a été reporté au mercredi. Pour rappel, le bal de cette deuxième journée du championnat devait être ouvert vendredi parla rencontre opposant le FUS au CAYB.



Khalil Benmouya



Programme

Samedi

17h00: Difaa d'El Jadida - Hassania Agadir

19h15: Ittihad de Tanger - Chabab Mohammedia

21h30: Jeunesse sportive Salmi - Maghreb de Fès

Dimanche

17h00: Raja de Casablanca - Olympique Khouribga

19h15: Renaissance de Berkane - Olympic de Safi

21h30: Rapide Oued Zem - Wydad de Casablanca

Mercredi 22 septembre:

21h30: Mouloudia d'Oujda - AS FAR

A noter que le match FUS de Rabat - Youssoufia de Berrechid devait avoir lieu vendredi.

Botola Pro D2

Voici le programme de la 2è journée de la Botola Pro D2 de football, qui sera disputée en cette fin de semaine :

Samedi à 17h00

Raja Béni Mellal – Chabab Atlas Khénifra

USM Oujda – Olympique Dcheira

Ittihad Khémisset – Racing Casablanca

Dimanche à 17h00

Union Touarga – Jeunesse Benguerir

Kawkab Marrakech – Stade Marocain

Tihad Casablanca – Jeunesse El Massira

A noter que les matches Moghreb Tétouan – AS Salé et Widad de Fès – Renaissance Zemamra devaient avoir lieu vendredi