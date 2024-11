Deuxième édition de "TangerRun"

10/11/2024

La deuxième édition de "TangerRun", un événement visant à promouvoir la santé et l’adoption d’un mode de vie sain à travers la pratique du sport, se tiendra les 16 et 17 novembre dans la ville du Détroit.



Organisé par l’association TheCityRun, avec le soutien des autorités locales, en particulier la wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et de plusieurs partenaires, cet événement proposera une grande variété d'activités, telles que des courses, des marches à pied et des séances de fitness, entre autres.



Ces activités, qui se dérouleront sur la corniche de Tanger, un cadre emblématique et idéal pour le sport en plein air, seront organisées par la communauté sportive de la ville, notamment des groupes de coureurs, des associations sportives, des coachs sportifs et d’ex-champions internationaux, qui se mobiliseront tout au long du week-end pour encourager le plus grand nombre de personne à pratiquer du sport, dans une ambiance conviviale, indique un communiqué de l'association.

L'événement célébrera également la beauté de Tanger et sa communauté sportive dynamique, relève la même source, invitant les amateurs du sport à rejoindre cette manifestation pour vivre une expérience sportive unique.

L'association affirme qu’elle vise à accueillir plus de 5.000 participants lors de cette édition, soulignant que les activités proposées seront inclusives et adaptées à tous les niveaux: courses de différentes distances (5, 10, 15 km…), courses en famille, séances de marche, initiations au footing, fitness, parcours en fauteuil roulant, et séances de circuit training. "L’inscription est gratuite et ouverte à tous les âges et aptitudes, afin d’encourager le plus grand nombre de personnes à se joindre à cet élan sportif et à rencontrer la communauté sportive de Tanger”, note le communiqué.