Deux sorbas des régions du Sud qualifiées pour la finale du Trophée Hassan II de Tbourida

14/05/2025

Deux sorbas représentant les régions du Sud se sont qualifiées pour la finale du Trophée Hassan II de Tbourida, prévue du 26 mai au 1er juin prochain à Dar Essalam, à Rabat.

Leur qualification intervient suite aux éliminatoires du concours inter-régional de Tbourida 2025 (catégorie seniors), dont les épreuves se sont achevées dimanche à Guelmim.



Il s’agit de la sorba du moqaddem Ibrahim Nassihi (Guelmim), arrivée en première position, et de celle du moqaddem Hassan Mouradi (Guelmim), classée deuxième, lors de ces éliminatoires, organisées les 10 et 11 mai par la Société Royale d’encouragement du cheval (SOREC), en partenariat avec la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE).



Pour la première fois, une troupe de la catégorie juniors a également participé à ce concours inter-régional. Il s’agit de la troupe du moqaddem Hassan El Aïda de Guelmim, qui s’est qualifiée à son tour.



Ces trois sorbas représenteront les régions du Sud (Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab) lors de la finale du Trophée Hassan II de Tbourida.

Au total, 11 sorbas dont 10 en catégorie seniors et une en catégorie juniors issues des différentes provinces du Sud, ont pris part à cette compétition.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur du Haras national de Marrakech, Oussama Aït Zati, a indiqué que ce concours s’est déroulé dans de bonnes conditions avec des résultats satisfaisants.



La sélection des sorbas qualifiées repose sur plusieurs critères, notamment l’exécution du salut (la Hadda), l’alignement parfait, la qualité du départ, la tenue des cavaliers, le harnachement des chevaux, l’art dans l’exécution du jeu de fusil, la précision et la simultanéité des détonations, a-t-il précisé.



A l’issue de cette manifestation, des prix ont été remis aux meilleures troupes pour la préservation de l’artisanat lié à la Tbourida, notamment en ce qui concerne la fabrication des selles et des tenues traditionnelles.



Il s’agit des sorbas du moqaddem Ibrahim Nassihi (Guelmim) et du moqaddem Hassan Mouradi (Guelmim), qui ont occupé la première et la deuxième places, et de la troupe Nouvelle génération du moqaddem Hassan Boutaghrout, classée troisième.