Deux records mondiaux pulvérisés par les athlètes marocains

6ème meeting international Moulay El Hassan de para-athlétisme

19/09/2022

Les athlètes marocains participant à la 6è édition du meeting International Moulay El Hassan de para-athlétisme organisée du 15 au 17 septembre au Grand Stade de Marrakech, ont brillé de mille feux en réussissant à battre deux records mondiaux du para-athlétisme.



Ainsi, le Champion Ayoub Sadni a pulvérisé le record du monde du 400 M - T47 (Hommes) en parcourant cette distance en "46 s 93", alors que son compatriote Zakaria Derham a battu le record du monde du lancer de poids -F33 en réalisant un lancer de 12,38 mètres.



Par la même occasion, plusieurs athlètes marocains ont réussi à réaliser le minima qualificatif pour le Championnat du monde (World Para-Athletics)- Paris 2023.

Au niveau du tableau final des médailles, le Maroc a terminé en 3è position avec son actif quelque 48 médailles, dont 10 en or, 16 en argent et 22 en bronze.



Le Brésil a dominé ce meeting et escaladé la première marche du podium, en obtenant un total de 36 médailles, dont 20 en or, 13 en argent et 3 en bronze, suivi en 2è position par l’Iran avec 26 médailles (13 en or, 7 en argent et 6 en bronze).



De son côté, la Namibie a occupé la 4è place avec 31 médailles (9 en or, 8 en argent et 14 en bronze), alors que la Tunisie s’est adjugée la 5è position avec 10 médailles, dont 8 en or, 1 en argent et autant en bronze.



Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, le directeur technique de la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPH), Said Mrini, a indiqué que cette manifestation sportive d'envergure internationale a été une réussite sur tous les plans, indiquant que 3 records mondiaux du para-athlétisme ont été battus, dont deux par les champions marocains.



Et de poursuivre que les meilleures épreuves ont été programmées pour la dernière journée de ce meeting, ce qui a permis aux membres de la délégation marocaine de glaner beaucoup de médailles, qui démontrent que ces athlètes, jeunes et vétérans, ont beaucoup progressé.



Cependant, M. Mrini a fait remarquer que la non-participation des aveugles et des non-voyants a eu un impact négatif sur les résultats de la délégation marocaine, étant donné qu'un grand nombre d’épreuves ont été défavorables pour le Maroc et profitable au Brésil, une équipe qui a été très coriace lors de ce meeting.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 6è édition du meeting international Moulay El Hassan de para-athlétisme, figure parmi la série des Grands Prix, sous l’égide de World Para Athletics.



Organisé par la FRMSPH, en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, cet évènement sportif a connu la participation d'environ 400 athlètes représentant 40 pays africains, asiatiques, européens et du continent américain, outre l'encadrement de plus de 105 arbitres.