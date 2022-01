Deux nouveaux joueurs du Sénégal testés positifs à la Covid

13/01/2022

Les joueurs sénégalais Idrissa Gana Gueye et Fodé Ballo Touré ont été testés positifs au Covid-19 et déclarés forfaits pour le match devant opposer l'équipe nationale du Sénégal à la Guinée, vendredi pour le compte de la deuxième journée de la poule B de la Coupe d'Afrique de nations CAN 2021, rapportent mercredi des médias locaux.



Les Lions et le staff technique ont effectué mercredi matin à leur hôtel à Bafoussam au Cameroun les tests PCR comme l’exige le règlement de la Confédération africaine de football (CAF). Idrissa Gana Gueye et Fodé Ballo Touré étaient titulaires lundi lors de la victoire (1-0) face au Zimbabwe.



L'équipe sénégalaise a été frappée par plusieurs cas de Covid-19. Samedi, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et Famara Dédhiou avaient été testés positifs. Ils étaient forfaits lors de la première journée.



Mardi, Famara Diédhiou est sorti du confinement après son test négatif.

Trois autres joueurs, Saliou Ciss, Pape Matar Sarr et Nampalys Mendy, confinés à Dakar depuis la semaine dernière, ont été testés négatifs.



Le Sénégal est logé dans le groupe B avec le Zimbabwe, la Guinée et la Malawi.



La Guinée s'est imposée face au Malawi sur le score de 1 but à 0, lundi au stade Kouekong à Bafoussam en match comptant pour la 1ère journée de ce groupe.