Deux matches en prologue de la Botola

01/03/2024

La Botola Pro D1 de football entamera la 22ème journée ce soir. Ainsi à 18 heures, le SCCM jouera le FUS, tandis qu’à 20 heures, l’UTS donnera la réplique au CAYB. Samedi, deux matches sont au programme, à savoir IRT-ASFAR (18h00) et RCAZ-HUSA (20h00).



Dimanche, la journée se clôturera avec les rencontres opposant la JSS au MAT (16h00) et le Raja à l’OCS (18h00). A noter que les matches RSB-MAS et MCO-WAC ont été reportés en raison de l’engagement des clubs berkani et casablancais en compétitions africaines