Deux films marocains en lice pour la compétition des courts-métrages

Festival du cinéma méditerranéen d'Alexandrie de culture

07/10/2022

La 38ème édition du Festival du cinéma méditerranéen d'Alexandrie, qui se tient du 5 au 10 octobre, est marquée par la participation de 21 films à la compétition des courts métrages, dont deux marocains, a annoncé la direction du festival.



Il s'agit, selon le programme de cette édition, du film marocain "A la rencontre de l'âme" de la réalisatrice Kaoutar Benjelloun, une production égypto-marocaine marquée par la participation des célèbres acteurs Azelarab Kaghat, Souad Saber, Zouhair Ait Benjeddi, le mannequin ukrainien Diana Harkusha et Mehdi Ayouch. Les événements de ce film ont été tournés au Maroc et en Ukraine.



Le film «A la rencontre de l'âme» a remporté le Grand Prix de la 11e édition du Festival international de Meknès du cinéma des jeunes de Meknès.



Kaoutar Benjelloun, qui a grandi à Casablanca, a poursuivi ses études de commerce, marketing et administration des affaires en France. Sa première rencontre avec Mehdi Ayouch a eu lieu lors du tournage de la série télévisée « Notre histoire notre fierté » réalisée par Anouar Moatassim et produite par Medi 1 TV, où elle a joué le rôle d'une des épouses d'Al Mansour Addahbi, personnage joué par Ayouch dans cette série.



La deuxième œuvre marocaine en lice pour le prix du court métrage, est le film «MIMA» réalisé par Yasmine Mellouk.



Sont également en lice pour la compétition des courts métrages, «La veille du volcan», une production tuniso-égyptienne, réalisée par Abanoub Youssef, «Une tentative» de Pamela Nassour (Liban ) et «Au bord de la mer», réalisé par Wissam Al Jafari (Palestine). Le festival est marqué par la projection du film espagnol «La fiesta del fin del mundo» réalisé par Paula González, Gloria Gutiérrez, et Andrés Santacruz, du film « Un lieu d'été » d'Alexandra Mathieu (Grèce), en plus des films « L'hôte », du réalisateur Platz Stollar (Slovénie), et « Une crise » réalisé par Boris Vukovic (Croatie).



Le film marocain «La marchandise», réalisé par Mohamed Nasrat, participe à la compétition officielle du Festival, dans laquelle concourent 14 films.



Le jury de la compétition des courts métrages, présidé par la critique Maya Bogovich, comprend la réalisatrice Hala Khalil, l'artiste tunisienne Chakra Ramah, le réalisateur et auteur italien Enrico Chirasolo et la réalisatrice grecque Maria Lavi.