Deux films marocains en compétition aux Journées cinématographiques de Kairouan

22/11/2019 Libé

Deux productions cinématographiques marocaines ont été sélectionnées pour prendre part à la compétition officielle des courts-métrages dans le cadre des 2èmes Journées cinématographiques de Kairouan (JCK), ouvertes mercredi.

Dans une déclaration à la presse, Sawssan Jaari, directrice des JCK, a fait savoir qu'il s'agit des courts-métrages marocains "Les corbeaux" de Ghazouani Madane et "Philosophe" de Fadil Abdellatif. Sont en lice pour le "Manuscrit d'or" de cette "session ouest-méditerranéen", qui se poursuivra jusqu'au 23 novembre, les courts-métrages algériens "Kayen Wella Ma Keyen" de Abdellah Kada et "La chambre" de Latifa Said, espagnols "14 days" de Diego Contrias, "Hug" de Toni O Prats et "Manuel" de Javier Robles, français "Trace ta route" de Romuald Rodrigues et "Pas si loin" de Thirry Preval et italien "Crystalo" de Manuel Tempesta,, a-t-elle précisé. Mme Jaari a de même souligné que le cinéma tunisien est représenté, lors de cette compétition officielle, par "L'oiseau bleu" de Rafik Omrani et "La Première à Gauche" de Wajdi Jhimi.

Au programme de ces journées, organisées par l'association Kairouan du cinéma et de l'audiovisuel, figure aussi la projection, hors-compétition, des films tunisiens "Tunis by night" de Elyes Bakkar, "Le petit papa" de Morthadha Ghannouchi, "Laiser Yamlikha seul" de Jihed Ben Slimen", "Fleur d'Alep" de Ridha Béhi, ainsi que "Porto-Farina" d'Ibrahim Letaief.

Au menu de cette manifestation, qui vise à promouvoir des courts-métrages professionnels dans les pays de l'Ouest de la Méditerranée, figurent également des espaces de rencontres et de débat sur la relation cinéma et société, ainsi que des hommages à des figures du cinéma méditerranéen.