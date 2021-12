Deux écrivains marocains sur la longue liste du Prix Cheikh Zayed du livre dans la catégorie “Littérature ”

08/12/2021

Les écrivains marocains Said Benkrad et Said Bensaid Alaoui ont été sélectionnés dans la longue liste de la 16ème édition du Prix Cheikh Zayed du livre (Sheikh Zayed Book Award), dans la catégorie "Littérature", portant ainsi le nombre de Marocains qualifiés pour cette liste à onze écrivains.



Said Benkrad a intégré cette liste pour son livre "Ma confusion et mes pensées m'emportent. La biographie de la formation", publié par le "Centre culturel du livre pour l'édition et la distribution" en 2021, tandis que Said Bensaid Alaoui s'est qualifié pour son ouvrage «Prison de Qara» (Habs Qara), publié par le «Centre culturel du livre pour l'édition et la distribution» en 2021.



Le Prix a indiqué sur son site Internet que la longue liste dans la branche littérature comprenait 15 œuvres de romanciers, écrivains et poètes de neuf pays arabes (Maroc, Emirats, Irak, Egypte, Sultanat d'Oman, Mauritanie, Syrie, Arabie saoudite et Koweït), ajoutant que les œuvres de la catégorie «textes littéraires» comptait le plus grand nombre de titres de la liste avec 13 nominations.



Il est à noter que la catégorie littérature de ce prix a attiré 852 œuvres lors de l'édition de cette année, soit une augmentation de 4% du nombre de nominations par rapport à l’édition précédente.



Neuf Marocains ont été qualifiés pour la longue liste du Prix Cheikh Zayed du livre dans ses différentes catégories.



Il s’agit d’Oussama Sghir, Nizar Karboutt et Mustapha Rajouane dans la catégorie «Jeune auteur», Rajae Mellah et Yassine Hazkar dans la catégorie «Littérature jeunesse», Abdennour Kharraki dans la catégorie «Traduction», Mohamed Noureddine Afaya dans la catégorie «Développement et construction de l’Etat» et Mohamed Dahi et Zhour Kerram dans la catégorie «Arts et études critiques».



Le Prix Cheikh Zayed du livre récompense les œuvres d’auteurs et de penseurs dans les domaines de la littérature, des arts et des sciences humaines en arabe et dans d'autres langues.



Il rend également hommage aux auteurs de livres sur la culture et la civilisation arabes en anglais, en français, en allemand, en italien, en espagnol et en russe.