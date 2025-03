Deux Marocains remportent les première et troisième places du prix Katara pour la récitation du Saint Coran

28/03/2025

Les Marocains Nabil Al-Kharazi et Ayoub Allam ont remporté, respectivement, les première et troisième places de la 8ème édition du Prix Katara pour la récitation du Saint Coran, a annoncé jeudi, la Fondation du village culturel Katara à Doha.



La deuxième place est revenue à l’égyptien Mahmoud Kamal-Eddine Mahmoud Mohammed, tandis que les quatrième et cinquième places ont été remportées par Mohamed Ali Faroughi (Afghanistan) et Ahmed Mohamed Mohamed Ali Essaid (Egypte), relève la Fondation dans un communiqué.



Cité dans le communiqué, Nabil Al-Kharazi (24 ans), étudiant en sciences islamiques-Chariaa, a fait part de sa joie de cette distinction d'autant plus que cette édition s'est distinguée par son niveau très relevé, saisissant cette occasion pour exprimer ses remerciements à ses parents pour les efforts déployés tout au long de son éducation.



Pour sa part, Ayoub Allam (31 ans), enseignant du Saint Coran à Salé, lauréat de la troisième place de cette prestigieuse compétition, a souligné que cette consécration constitue une source de motivation pour redoubler d'efforts dans le domaine de formation des récitateurs et des mémorisateurs du Saint Coran.



Lancé en 2017, le prix Katara pour la récitation du saint Coran vise à découvrir et à encourager les talents distingués en matière de récitation du saint Coran.