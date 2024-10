Deux Marocaines en lice pour le titre de lecteur du monde arabe

Deux Marocaines participeront à la cérémonie de clôture de la 9ème édition du concours "iRead", organisé par le Centre du Roi Abdulaziz pour la culture mondiale (Ithra), un évènement qui aspire à promouvoir la culture de la lecture et à valoriser le savoir dans la société.



Il s’agit de Mariam Ahmed Bououd et de Fatima Ammar Kettani qui prendront part à ce programme, initié par "Saudi Aramco", aux côtés de huit lecteurs provenant de sept pays arabes dans la catégorie des "essais" et de huit lecteurs dans la catégorie des "débats", en vue de remporter le prix "Lecteur du monde arabe" lors d'une cérémonie qui aura lieu les 11 et 12 octobre à Dhahran.



Deux lauréats du prix Nobel de littérature, Olga Tokarczuk (2018) et Abdulrazaq Gurnah (2021), participeront à la cérémonie ainsi qu'un large éventail de lecteurs et d’écrivains du monde arabe, dans le cadre d'un programme culturel comprenant une rencontre avec le critique saoudien Abdallah Al Ghathami, une lecture de poèmes par Mohamed Abdelbari, une exposition d’échange de livres et des séances de dédicaces.



Un total de 106 mille personnes de l’ensemble des pays arabes ont participé à cet évènement, dont dix se sont qualifiés pour la finale, représentant sept pays, à savoir l’Arabie Saoudite, la Syrie, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, l’Egypte et l’Irak. Le public pourra voter le gagnant du prix du public du "lecteur du monde arabe".



A cette occasion, Tariq Alkhawaji, conseiller culturel d’"Ithra", a indiqué que le concours "iRead" se veut un "brillant exemple" du rôle pionnier d'Ithra dans la promotion de la lecture comme l'un des moyens les plus importants de l’enrichissement cognitif pour les générations futures.



Il s’agit d’une expérience transformatrice qui vise à développer les compétences des participants en matière de recherche, de lecture, d'écriture, d'édition, de publication et de prise de parole en public, a-t-il souligné.



Cette participation, a ajouté M. Alkhawaji, reflète le succès de ce concours dans le développement et l’autonomisation des talents locaux et arabes dans les domaines de la lecture critique et de l’écriture créative, comme elle renforce le rôle d’"Ithra" en tant que plateforme de création de contenu cherchant à atteindre l’objectif d’inspirer 100.000 jeunes hommes et femmes à l’horizon 2030.



Au cours des neuf dernières éditions, plus de 225.000 candidats, hommes et femmes, ont participé au concours, qui a donné lieu à 48.000 heures de formation, avec la participation de plus de 600 intervenants venus de 30 pays.