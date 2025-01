Détermination et prédisposition ittihadies derrière Sa Majesté le Roi

31/12/2024

Alors que l’année 2024 touche à sa fin, l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) peut se targuer d’avoir marqué de son empreinte le paysage politique marocain et international.



Avec une stratégie réfléchie et des actions concrètes, le parti de la Rose a su s’imposer en tant qu’acteur incontournable, tant sur la scène nationale qu’internationale, réaffirmant sa stature historique. Du renforcement de ses alliances internationales à l’optimisation de ses structures internes, en passant par son engagement indéfectible dans les grands débats nationaux et mondiaux, le parti de la Rose a su allier héritage historique et vision d’avenir.



Une organisation renforcée pour un leadership durable



En 2024, l’Union Socialiste des Forces Populaires a entrepris une transformation interne ambitieuse, marquant une nouvelle étape dans son histoire. Consciente de la nécessité d’adapter ses structures et son mode de gouvernance aux réalités changeantes du paysage politique marocain et international, la direction du parti a misé sur des réformes audacieuses pour renforcer son efficacité et sa pertinence. Cette modernisation organisationnelle a permis à l’USFP de se positionner comme un modèle de transparence et de rigueur, tout en consolidant sa base militante.



Le point d’orgue de cette dynamique a été la réunion stratégique d’avril, tenue au siège du parti à Rabat, sous la présidence du Premier secrétaire, Driss Lachguar. Cet événement marquant a jeté les bases d’une réflexion approfondie sur les priorités organisationnelles et les défis électoraux à venir. Lors de cette rencontre, Driss Lachguar a souligné avec fermeté l’importance d’une loi électorale transparente et rigoureuse, condition sine qua non d’une démocratie saine et équitable. En plaçant la probité et la justice au cœur de ses revendications, le Premier secrétaire a réaffirmé l’engagement de l’USFP à défendre une politique intègre et respectueuse des règles du jeu démocratique.



Sous la direction de Habib El Malki, le Conseil national du parti a poursuivi cet élan en adoptant des stratégies alignées sur les contextes national et international. Ces orientations ont permis au parti de s’adapter avec agilité aux évolutions du champ politique tout en restant fidèle à ses valeurs fondatrices. Le Conseil a joué un rôle central dans l’élaboration de politiques internes innovantes, notamment en matière de formation des cadres, de renouvellement des instances et de promotion d’une plus grande diversité au sein des organes décisionnels. Cette démarche proactive a été saluée tant par les membres du parti que par les observateurs extérieurs, qui y ont vu le signe d’un renouveau porteur d’espoir.



Cette transformation n’aurait pas été possible sans l’implication exemplaire des responsables régionaux, véritables courroies de transmission entre la direction centrale et les bases militantes. Leur travail de proximité a été essentiel pour mobiliser les adhérents, relancer les débats locaux et raviver l’enthousiasme autour du projet socialiste. A travers des rencontres régulières, des assemblées régionales et des initiatives participatives, ces cadres ont su recréer un lien de confiance avec les militants, tout en intégrant les préoccupations des citoyens dans les priorités du parti.



La modernisation de la gouvernance de l’USFP en 2024 ne s’est pas limitée à des réformes internes. Elle s’est également traduite par une ouverture accrue à la société civile et à de nouvelles générations de militants, notamment des jeunes et des femmes, désireux d’apporter leur contribution au projet socialiste. En adoptant une organisation plus agile et en favorisant une approche participative, le parti a démontré sa capacité à se renouveler tout en restant fidèle à ses idéaux. Ce renouveau organisationnel, couplé à une vision claire des enjeux nationaux et internationaux, place l’USFP en position de force pour relever les défis de demain.



Une opposition constructive



En 2024, l’USFP s’est affirmé comme le principal parti d’opposition, un rôle qu’il a assumé avec responsabilité, rigueur et créativité. Loin de se limiter à une posture critique, le parti a adopté une stratégie équilibrée, combinant analyse approfondie des politiques publiques et propositions réfléchies, offrant ainsi une alternative crédible aux orientations du gouvernement en place. Ce positionnement a renforcé sa légitimité et consolidé son image auprès des citoyens en quête de solutions concrètes et pragmatiques face aux défis socio-économiques du pays.



Sous la houlette d’Abderrahim Chahid, président du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, l’USFP a marqué les débats parlementaires par des interventions percutantes et stratégiquement calibrées. Chahid a su articuler avec clarté et conviction les préoccupations des citoyens, donnant une voix puissante aux segments les plus vulnérables de la société. Ses prises de parole, toujours étayées par des données précises et des arguments solides, ont souvent obligé la majorité à revoir sa copie ou à approfondir ses propres réflexions.



Les thématiques abordées par l’USFP ont été à la hauteur des attentes des Marocains. Sur la réforme du système éducatif, le parti a proposé des mesures novatrices, insistant sur la nécessité de moderniser les infrastructures, de réduire les inégalités d’accès à l’éducation et de promouvoir des programmes scolaires adaptés aux exigences du marché de l’emploi. Dans la lutte contre les inégalités sociales, l’USFP a plaidé pour une meilleure répartition des richesses et une fiscalité plus équitable, tout en défendant des initiatives pour renforcer les filets de sécurité sociale et améliorer les conditions de vie des classes moyennes et défavorisées.



Ces contributions n’ont pas seulement suscité des débats de fond au sein du Parlement, mais elles ont également mobilisé l’opinion publique. L’approche de l’USFP, alliant une critique rigoureuse des lacunes gouvernementales et des propositions constructives, a mis en lumière une maturité politique rare. Ce double mouvement – dénoncer sans destructivité et proposer sans utopie – a démontré la capacité du parti à jouer un rôle essentiel dans l’équilibre démocratique.



Au-delà des interventions dans l’hémicycle, l’USFP a également intensifié sa présence sur le terrain, multipliant les rencontres avec les citoyens pour mieux comprendre leurs attentes et affiner ses priorités. Ces échanges, souvent organisés sous forme de forums et de tables rondes, ont permis au parti de rester connecté aux réalités locales, renforçant ainsi son image de défenseur des intérêts collectifs. Ce dialogue constant avec la population a également permis à l’USFP de porter des revendications enracinées dans les préoccupations quotidiennes des Marocains, tout en proposant des solutions réalistes et viables.



Un engagement exemplaire pour les grandes causes nationales et internationales



Sur le dossier du Sahara marocain, l’USFP a réaffirmé avec force sa position en tant que pilier de la défense de l’intégrité territoriale du Royaume. Le parti n’a cessé de dénoncer les manœuvres hostiles et les ingérences extérieures, notamment celles de certains acteurs internationaux. A travers des interventions stratégiques sur les scènes diplomatiques et médiatiques, l’USFP a porté un discours clair et incisif, mettant en avant la légitimité historique, juridique et politique de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Ces efforts ont contribué à consolider l’unité nationale autour de cette question cruciale, tout en renforçant la position du Maroc sur l’échiquier international.



Cette mobilisation s’est traduite par des actions concrètes, notamment lors de forums internationaux où les représentants du parti ont multiplié les plaidoyers en faveur de la solution marocaine d’autonomie, saluée pour sa pertinence et son pragmatisme. Par ailleurs, l’USFP a su utiliser ses alliances stratégiques avec des partis progressistes à l’étranger pour contrer les campagnes de désinformation et rallier de nouveaux soutiens à la Cause nationale. La capacité du parti à fédérer autour de cette question illustre sa maîtrise des enjeux géopolitiques et sa volonté inébranlable de défendre les intérêts du Royaume.



Parallèlement, l’USFP a poursuivi son engagement historique en faveur de la cause palestinienne, inscrite dans l’ADN de ses luttes pour la justice et la dignité. Sous la direction de Driss Lachguar, le parti a multiplié les initiatives pour maintenir cette cause au centre des préoccupations internationales, malgré un contexte géopolitique complexe marqué par des tentatives de marginalisation de la question palestinienne. Les discours de Driss Lachguar ont toujours rappelé avec éloquence les souffrances du peuple palestinien et l’urgence d’une solution juste et durable basée sur les droits fondamentaux.



Les actions de l’USFP ont également pris la forme de collaborations avec des organisations internationales et des mouvements progressistes, renforçant la pression sur les acteurs responsables de l’occupation et de la répression. Le parti s’est mobilisé pour soutenir les efforts diplomatiques visant à rétablir un dialogue équitable, tout en dénonçant les violences et les exactions commises contre les civils. A travers ces initiatives, l’USFP s’est positionné comme un défenseur infatigable des peuples opprimés, contribuant à maintenir vivant l’espoir d’un avenir de paix et de justice.



Un rayonnement international sans précédent



L’année 2024 a marqué une avancée significative pour l’USFP sur la scène internationale. En portant fièrement les valeurs de justice sociale, de solidarité et de coopération, le parti a consolidé son rôle de passerelle entre le Maroc et le reste du monde. Ce rayonnement international n’est pas le fruit du hasard, mais bien d’une stratégie réfléchie et de la mobilisation de figures influentes du parti sur des tribunes internationales de premier plan.



Sous la vice-présidence de Khaoula Lachguar à l’Internationale socialiste (IS), l’USFP a brillé dans les débats internationaux sur les défis sociaux, économiques et climatiques. Lachguar, en porte-voix des idéaux socialistes et des aspirations marocaines, a su proposer des solutions novatrices et pragmatiques aux enjeux mondiaux tels que l’injustice économique, les migrations et la crise environnementale. Son leadership a permis de faire résonner la vision marocaine dans des enceintes où se dessinent les grandes orientations politiques du futur, contribuant à inscrire l’USFP comme une force incontournable dans le réseau socialiste global.



En parallèle, Fatima Seddas, membre du Comité de présidence de l’Alliance progressiste, a joué un rôle déterminant dans le renforcement des relations bilatérales avec des partis influents comme le PSOE en Espagne et le Parti socialiste en France. Ces partenariats stratégiques, nourris par des échanges réguliers et des conventions de coopération signées en 2024, ont permis d’élargir le champ des collaborations, notamment dans les domaines de la transition énergétique, de la justice sociale et de l’égalité des genres. Ces alliances ont également renforcé la capacité du Maroc à faire entendre sa voix sur des sujets cruciaux au sein de l’Union européenne, consolidant ainsi sa position dans les relations euro-méditerranéennes.



L’implication stratégique de l’USFP au sein de la Conférence permanente des partis politiques d’Amérique latine (COPPPAL) a également été une réussite majeure. En tissant des liens solides avec des partis influents tels que Morena au Mexique et le MAS en Bolivie, le parti a démontré une compréhension fine des enjeux intercontinentaux. Ces collaborations ont permis de créer des passerelles entre les deux régions, ouvrant des perspectives pour un dialogue Sud-Sud renforcé, où le Maroc joue un rôle central en tant que hub de connexion entre l’Afrique, l’Europe, et l’Amérique latine.



L’engagement de l’USFP en 2024 n’a pas seulement consolidé les alliances existantes, mais a également ouvert la voie à des initiatives transformatrices. Par exemple, des discussions ont été lancées sur des programmes de coopération dans les domaines de l’éducation, de l’économie circulaire et du développement durable, témoignant d’une vision holistique et à long terme. Par ailleurs, la participation active du parti dans des forums internationaux tels que ceux organisés par l’Organisation des Nations unies et d’autres institutions multilatérales a permis de porter des idées marocaines sur des plateformes globales.



Plus récemment, le parti a accueilli les travaux du Conseil de l’Internationale socialiste, un événement de portée mondiale qui a mis en lumière le rôle stratégique du Maroc et de l’USFP sur la scène internationale. Organisé à Rabat, ce sommet a rassemblé plus de 130 partis politiques représentant les quatre continents, consacrant le Maroc comme un carrefour du dialogue international. Cet événement a été l’occasion de défendre avec force les grandes causes nationales, notamment la question du Sahara marocain, tout en promouvant des valeurs universelles telles que la justice sociale et la solidarité. Par l’émission de l’Appel de Rabat et le renforcement des liens avec les forces progressistes du monde entier, l’USFP a démontré sa capacité à transformer des opportunités locales en avancées globales.



En consolidant son réseau de partenaires et en contribuant activement aux débats internationaux, l’USFP a non seulement renforcé son influence, mais a également démontré sa capacité à agir comme un acteur clé dans le façonnement des relations internationales. Cette vision ambitieuse et proactive, axée sur des partenariats équitables et des solutions innovantes, positionne l’USFP comme un leader politique au service de l’intérêt national et des idéaux progressistes sur la scène mondiale.



Un ardent défenseur de la cohésion familiale



En 2024, l’USFP s’est affirmé comme un acteur clé dans le processus de réforme du Code de la famille (Moudawana), témoignant de son engagement pour une société marocaine juste et équitable. A la suite de la séance de travail présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Bureau politique de l’USFP a exprimé sa fierté face aux avancées réalisées dans ce chantier crucial. En apportant des contributions réfléchies et en prônant une vision progressiste, le parti a joué un rôle central dans les discussions et les concertations encadrées par l’Instance chargée de la révision de la Moudawana.



Le parti a salué l’initiative Royale de soumettre le projet de réforme au Conseil supérieur des oulémas, une démarche garantissant un encadrement religieux éclairé et évitant toute exploitation politique du patrimoine spirituel des Marocains. Fidèle à son référentiel progressiste, l’USFP a souligné l’importance d’adopter une jurisprudence constructive qui réponde aux mutations sociales et aux exigences contemporaines, tout en respectant l’identité marocaine riche et plurielle.



Le Bureau politique de l’USFP a mis en avant sa satisfaction quant au processus législatif en cours, appelant à une adoption rapide et rigoureuse d’un texte de loi conforme aux orientations Royales et aux principes de justice, d’équité et de cohésion sociale. Convaincu que la famille est le noyau essentiel de la société, le parti a rappelé que la refonte de la Moudawana répond à des revendications historiques portées par l’USFP et ses composantes militantes, notamment le secteur féminin ittihadi.



Tout en suivant de près l’évolution de ce projet législatif, l’USFP s’est engagé à poursuivre son plaidoyer en faveur de mesures garantissant la cohérence familiale, l’intérêt supérieur des enfants et la promotion des droits de chaque membre de la cellule familiale. A travers cet engagement, le parti continue d’incarner son rôle de pionnier dans la construction d’une société marocaine fondée sur l’égalité, la justice sociale et la solidarité, inscrivant cette démarche dans une vision globale de progrès et de modernité.



La Jeunesse ittihadie : Moteur d’innovation et de mobilisation



La Jeunesse ittihadie, véritable fer de lance des idéaux socialistes, s’est distinguée en 2024 par une énergie et une créativité sans faille. Fidèle à son rôle historique de laboratoire d’idées progressistes et de vivier de leaders, cette branche dynamique de l’USFP a su conjuguer engagement local et action internationale pour relever les défis de l’époque.

Sur le plan international, la Jeunesse ittihadie s’est affirmée comme un acteur majeur au sein du Comité de contrôle de l’IUSY (Union internationale de la jeunesse socialiste). Elle y a piloté des initiatives novatrices, notamment en matière de justice sociale, d’éducation inclusive et de transition énergétique, démontrant une vision globale et proactive. Cet engagement s’est également manifesté par sa participation active au Mouvement International des Verts, où elle a porté des projets ambitieux sur la lutte contre le changement climatique, plaidant pour des politiques environnementales équitables qui répondent aux attentes des jeunes générations.



Sur le plan national, la Jeunesse ittihadie a redoublé d’efforts pour mobiliser les jeunes Marocains autour des valeurs du socialisme démocratique. Ses campagnes de sensibilisation, notamment sur la participation électorale et les droits civiques, ont permis de raviver l’intérêt des jeunes pour la politique. Avec des initiatives novatrices comme des forums régionaux interactifs, des ateliers de formation et des campagnes numériques percutantes, elle a su toucher un public élargi et renforcer sa base militante.



Un parti prêt pour l’avenir



L’année 2024 s’achève sous le signe de la réussite et du renouveau pour l’USFP. A travers une stratégie ambitieuse et des actions concrètes, le parti a su se positionner comme un acteur central dans les débats politiques nationaux et internationaux. En consolidant ses alliances sur la scène mondiale, en modernisant ses structures internes et en s’imposant comme une opposition crédible et respectée, l’USFP a démontré sa capacité à répondre aux exigences de l’époque tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales.



Cette année charnière a été marquée par des accomplissements majeurs qui illustrent la vitalité et la pertinence du parti dans un contexte politique en constante évolution. Sur le plan international, le rayonnement du parti a renforcé la voix du Maroc dans des enceintes stratégiques, établissant l’USFP comme un ambassadeur des idéaux progressistes et des intérêts nationaux. Sur le plan interne, la réforme organisationnelle a insufflé une nouvelle dynamique, attirant de jeunes talents et mobilisant la base militante autour d’une vision renouvelée du socialisme démocratique. Enfin, dans son rôle d’opposition, l’USFP a su conjuguer critique constructive et propositions audacieuses, offrant une alternative cohérente aux politiques en place.



Mais plus qu’un aboutissement, 2024 est une promesse : celle d’un avenir où l’USFP, fidèle à son héritage historique, continuera de se réinventer pour répondre aux aspirations des Marocains et aux défis mondiaux. Avec une feuille de route claire pour 2025, le parti se fixe des objectifs ambitieux. Parmi eux, la consolidation des acquis diplomatiques, le renforcement de son implantation régionale et l’élargissement de sa base militante grâce à une stratégie inclusive visant les jeunes, les femmes et les classes populaires. Cette démarche proactive vise à ancrer davantage l’USFP comme une force politique incontournable, capable de conjuguer tradition et innovation.



En regardant vers l’avenir, l’USFP se prépare à relever de nouveaux défis, avec pour ambition de continuer à incarner les valeurs de justice sociale, de solidarité et de progrès. Les succès de 2024 sont autant de fondations solides sur lesquelles bâtir une vision encore plus ambitieuse pour les années à venir. Loin de se reposer sur ses lauriers, le parti s’engage à approfondir ses réformes, à renforcer ses réseaux internationaux et à maintenir son rôle de vigie dans la défense des droits et des libertés.



Ainsi, 2024 n’est pas seulement une année de succès à célébrer, mais aussi un point de départ pour une nouvelle ère. Une ère où l’Union Socialiste des Forces Populaires, forts de son expérience, de ses idéaux et de son ambition, continuera de briller sur la scène politique marocaine et internationale, comme un phare d’espoir pour tous ceux qui croient en un avenir plus juste et plus solidaire.



Mehdi Ouassat