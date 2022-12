Détérioration de l’état de santé de Bruce Willis

18/12/2022

En mars dernier, l’on apprend que Bruce Willis est atteint d’aphasie, une maladie dégénérative du cerveau qui peut affecter la capacité à parler mais aussi à écrire ou à comprendre un langage. Cette pathologie contraint l’acteur de 67 ans à mettre fin à sa carrière.



Depuis, il se tient loin des plateaux de cinéma mais peut compter sur le soutien sans faille de sa famille qui donne de temps à autre de ses nouvelles. Une source proche fait quelques confidences auprès de RadarOnline.



D’après cette source, ses capacités mentales déclinent très rapidement et son état se détériore : «Il ne peut plus dire grand-chose et ne semble pas comprendre grand-chose à ce que les autres lui disent ». Et de préciser : «Sa famille sait qu'il ne sera pas toujours là, c’est pour cela qu’elle chérit chaque moment passé avec lui». Elle «prie pour un miracle de Noël ».



Dans cette épreuve, Bruce Willis est aussi soutenu par son ex-femme, Demi Moore, avec qui il est toujours resté en très bons termes. L’actrice s’entend d’ailleurs très bien avec Emma Heming, l’épouse actuelle de Bruce Willis.



La source explique : «Elle a été en contact permanent avec Bruce et Emma. Elle profite de toutes les occasions possibles pour passer du temps avec lui. Si elle n'est pas à ses côtés, elle l'appelle au téléphone pour que Bruce puisse entendre sa voix ». Et de préciser que les deux femmes perçoivent parfois quelques lueurs d’espoir : «Il y a des jours où elles ont des aperçus de l'ancien Bruce, mais ils sont brefs et espacés». Enfin, ce proche fait savoir que «l'ancien Bruce manque aux filles plus âgées — celui qui les taquinait sur leurs petits amis et leur donnait des conseils non sollicités».



Divorcés depuis 2000, Bruce Willis et Demi Moore ont trois filles, Rumer (34 ans), Scout (31 ans), Tallulah (28 ans). Avec Emma Heming, qu’il a épousée en 2009, l’acteur a deux enfants, Mabel (10 ans) et Evelyn (8 ans).