Détentions arbitraires des opposants à Loukachenko

Condamnations iniques en Biélorussie

16/12/2021

Mikalai Statkevich, président du parti membre de l'IS Narodnaya Hramada, NH, et coprésident du Comité de l’IS pour la CEI, le Caucase et la mer Noire, a été condamné à 14 ans de prison au Belarus à la suite d'un faux procès à huis clos. Tout au long des 565 jours qu'il a passés en détention, Statkevich n’a eu accès à aucune défense ni représentation juridique, et il s’est vu refuser tout contact avec ses proches, alors que le régime illégitime d'Alexandre Loukachenko poursuit sa détermination à supprimer toutes les forces démocratiques du pays.



Avec Statkevich, cinq autres prisonniers politiques ont également été condamnés : le blogueur Siarhei Tsikhanouski, qui avait l'intention de se présenter comme candidat à la présidentielle contre Loukachenko, condamné à 18 ans de prison ; Ihar Losik, consultant média pour Radio Liberty, condamné à 15 ans de prison ; Uladzimir Tsyganovich, un blogueur, condamné à 15 ans de prison ; Artsyom Sakau, qui dirigeait une chaîne YouTube Country for Life, condamné à 16 ans de prison ; et Dmitry Popov, animateur de Country for Life, condamné à 16 ans.



Auparavant, d'autres membres de Narodnaya Hramada ont également été jugés sans procédure régulière, parmi lesquels le secrétaire général du parti, Sergueï Sparish, qui a été condamné à six ans de prison, et le militant Andrei Khrenkov, condamné à cinq ans d’emprisonnement.



L'Internationale Socialiste proteste vigoureusement contre cette persécution politique et cette répression scandaleuse, et appelle la communauté internationale à condamner ces événements. Loukachenko doit être tenu pour responsable, et l'IS réitère son appel à prendre des mesures pour soutenir tous ceux qui ont sacrifié leur liberté pour la cause de la démocratie en Biélorussie.



Mikalai Statkevich, qui a œuvré sans relâche au péril de sa vie pour l’avènement d’un changement et de la démocratie au Belarus, a jusqu'à présent été détenu à l'isolement pendant 565 jours, de même qu’il avait auparavant purgé cinq ans de prison pour s'être présenté comme candidat à la présidentielle contre Loukachenko en 2010. L'Internationale Socialiste ne cessera jamais d'appeler à la libération de Mikalai Statkevich et de tous les prisonniers politiques du pays, pour le plein respect des libertés et des droits de tout le peuple biélorusse.