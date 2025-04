Destruction d'une importante quantité de drogues et de psychotrop

14/04/2025

Les services compétents ont pro cédé, jeudi à Laâyoune, à la des truction par incinération d'une importante quantité de drogues et de psychotropes, saisie au cours de plu sieurs opérations menées par les ser vices de sécurité au niveau de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.



L’opération de destruction a porté sur 63 Kg de cocaïne, plus de 333 Kg de chira (résine de cannabis) et 8 Kg de tabac à narguilé (maâssel). Il s’agit aussi de 18 Kg de cannabis en tiges (kif), 34 Kg de tabac moulu et de 4.226 comprimés psychotropes, selon la Direction régionale des douanes de Laâyoune-Sakia El Hamra. Ces produits qui ont été saisis au cours des trois derniers mois ont été détruits en présence des représentants des autorités locales et des différents services de sécurité, sous la supervi sion du parquet compétent.



Dans une déclaration à la MAP, l’ordonnateur par intérim à la Direc tion régionale des douanes, Yahia Bouamatou, a indiqué que ces pro duits prohibés ont été saisis par les douanes et les autres services de sécu rité, sous la supervision du représen tant du parquet près le tribunal de 1ère instance de Laâyoune.



M. Bouamatou a également relevé que ces saisies interviennent dans le cadre des efforts déployés par les ser vices compétents, en vue de lutter contre le trafic international de drogue. A noter que cette opération inter vient dans le sillage des efforts consentis par les différents services sé curitaires, en vue de lutter contre le trafic de ces produits illicites, eu égard à ses conséquences néfastes sur la santé des citoyens.