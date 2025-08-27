Dessin sur sable : La plage de Tarfaya prend vie sous les traits d'Ali Salem Yara

A quelques mètres de la forteresse de Casa Del Mar et des vagues de l'océan Atlantique qui déferlent sur la plage de Tarfaya, Ali Salem Yara manipule les grains de sable pour en faire des chefs-d'œuvre qui ornent les rivages dorés de cette cité balnéaire.



Avec concentration et surtout beaucoup de talent, M. Yara façonne avec délicatesse et dextérité des dessins géants de plusieurs mètres de long directement dans le sable humide.

A marée basse, cet artiste natif de Tarfaya choisit son espace de travail et limite ses contours sous le regard curieux des estivants et des visiteurs, avant de s'immerger dans sa fresque sablée dont il maîtrise le secret et la conception.



Pour réaliser ces œuvres artistiques, cet artiste autodidacte s'arme d'un râteau d’acier, d’un piquet et d’une corde et trace un cercle qu’il remplit selon son inspiration, tout en veillant à garder des proportions symétriques et harmonieuses.



Pour ce passionné de dessin sur sable, chaque œuvre est un challenge puisqu’il ne dispose que de six heures pour la réaliser avant que la marée ne monte. Cependant, cela ne l’empêche pas de voir les choses en grand et de réaliser des illustrations allant de 30 à 100 mètres de large.



"J’ai choisi cette fois-ci de dessiner un ornement inspiré de l’artisanat local, en vue de mettre en exergue la richesse du patrimoine culturel et de l’identité visuelle de la région", a confié M. Yara dans une déclaration à la MAP, après avoir terminé son chef-d'œuvre qui a duré deux heures et demie.



Il a, dans ce sens, souligné que ces œuvres sont en grande partie influencées par les particularités de la région, mêlant l’élégance des formes géométriques à la finesse des motifs ornementaux, en plus des illustrations en trois dimensions et de portraits de figures emblématiques reconnues à travers le monde.



De même, il a indiqué qu’il a commencé cet art depuis 2016, affirmant que cette passion s'est développée au fil des années, avec beaucoup d'imagination et de créativité.

"Durant chaque période estivale, je tente de perfectionner cet art par l’autoformation et la quête constante de nouveaux styles artistiques à découvrir et à maîtriser", a-t-il dit.



Par ailleurs, M. Yara a fait observer que cet art contribue à l’animation culturelle et touristique de la ville, notant que Tarfaya dispose de belles plages pour pratiquer cet art.

En outre, il a appelé à promouvoir l'art du dessin sur sable chez les générations montantes, dans l’optique de stimuler leur esprit créatif et de les familiariser avec cet art élégant et subtil.



Une fois l’œuvre achevée, M. Yara prend des photos et vidéos pour les partager sur les réseaux sociaux, avant que la mer ne vienne l’effacer.

Grâce à sa persévérance, son amour pour l’art de sable et l'encouragement de ses amis et sa famille, Ali Salem Yara déploie tout son talent en métamorphosant les étendues de sable en fresques éphémères où se conjuguent beauté et créativité.



Par Imad Dliâ