Des universitaires soulignent à Casablanca l'importance de la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud

21/10/2022

Des universitaires ont mis en avant, mardi à Casablanca, l'importance de la reconnaissance des Etats Unis d'Amérique de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de ses provinces du Sud.



A l'occasion de l'inauguration des cours du Master des études maroco-américaines à la faculté des lettres et des sciences humaines de Ben M'sik sous le thème "USA et souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud", ils ont passé en revue les dimensions multiples de cette décision.



A cet égard, le professeur à l'Université Mohammed V de Rabat, spécialiste de l'histoire du Sahara marocain, Noureddine Belhaddad a évoqué la portée de cette décision, relevant que la position américaine puise sa force de la place des Etats Unis en tant que puissance mondiale.



Selon l'universitaire, les Etats Unis ne prennent de décisions qu'après une profonde réflexion, faisant savoir que cette reconnaissance émane des fortes relations historiques liant les deux pays, outre les rôles diplomatiques pionniers joués par le Royaume pour mettre un terme à ce conflit artificiel.



A cet égard, il a rappelé que le plan d'autonomie proposé par le Royaume pour régler définitivement le conflit autour du Sahara marocain est reconnu par plusieurs Etats à leur tête les Etats Unis comme étant une base sérieuse, notant que le Sahara a toujours fait partie de l'Etat marocain.



Le professeur Belhaddad a mis en avant aussi les grands acquis engrangés par la diplomatie marocaine en faveur de la question nationale, avec notamment le nombre de plus en plus important de pays à reconnaitre la marocanité du Sahara, avec à leur tête les Etats Unis.



Par ailleurs, le doyen de la Faculté de Ben M'sik, Abdelkader Gongai, a indiqué que le choix de la thématique "USA et Souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud" est un choix stratégique étant donné qu'il s'agit de la première cause nationale, précisant que l'objectif est d'édifier les étudiants sur les données historiques relatifs à ce dossier.



De son côté, le directeur du laboratoire des études maroco-américaines, Mohamed Benzidane a indiqué que ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre d’un contexte général marqué par de grandes mutations que connait le monde dans le traitement de questions décisives dont la question du Sahara marocain, notant que cette question a pris un nouveau tournant avec une reconnaissance internationale de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.



Selon le professeur Benzidane, ce cours inaugural intervient dans un contexte particulier, en l'occurrence le renforcement de la coopération entre le Maroc et les Etats Unis, estimant que de nouvelles perspectives s'ouvrent pour promouvoir le partenariat entre les deux pays à plusieurs niveaux.