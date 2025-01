Des sportifs vont courir un semi-marathon en défiant des robots, une première mondiale

24/01/2025

La réalité va rattraper la fiction. En avril, la Chine va révolutionner la course à pied en organisant une épreuve entre des humains et des robots, à l’occasion de son semi-marathon de Pékin.



Il s’agira d’une première mondiale. Pour la première fois, des dizaines de robots humanoïdes devraient s’aligner sur l’épreuve organisée dans le district de Daxing de la capitale chinoise. C’est une information relayée par le site internet myNews.



Cette initiative intervient alors que la Chine redouble d’efforts pour développer l’intelligence artificielle et la robotique, afin de prendre l’avantage dans la rivalité technologique avec les États-Unis notamment. Ainsi, la Chine tient aussi à pallier les défis d’une société vieillissante et d’un taux de natalité en baisse, selon les autorités locales.



Plusieurs villes soutiennent des politiques visant à stimuler le secteur des humanoïdes. Ces derniers font déjà leur apparition dans l’industrie automobile, aéronautique, les nouvelles technologies, la restauration mais aussi la santé…



Quelque 12.000 humains participeront à cette épreuve. Des robots développés par plus de 20 entreprises, spécialisées dans la haute technologie et l’aéronautique notamment, les accompagneront sur le parcours de 21 km qui traverse E-Town, une zone industrielle reconnue au plan national.



Selon un communiqué d’E-Town, des entreprises, des instituts de recherche, des clubs de robotique et des universités du monde entier seront invités à inscrire leurs humanoïdes à cette course. Seule condition : ils doivent impérativement ressembler à des humains et avoir une structure mécanique capable d’effectuer des mouvements tels que la marche bipède ou la course. Ils ne peuvent pas être sur roues.



«Les robots doivent avoir une hauteur comprise entre 50 cm et 2 m, et leur distance maximale d’extension de l’articulation de la hanche à la plante du pied doit être d’au moins 45 cm», souligne le communiqué. «Les humanoïdes télécommandés et les humanoïdes entièrement autonomes peuvent être qualifiés, et les batteries peuvent être remplacées pendant la course », précise-t-il encore.



Lors de la précédente édition de ce semi-marathon de Pékin, un humanoïde de la société chinoise de robotique Galbot avait déjà fait son apparition sur la ligne d’arrivée pour encourager les participants. Cette fois-ci, un nouveau pas sera franchi…